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Качественная колбаса: признаки, которые нужно знать

2:13
Еда

Колбаса — один из самых популярных продуктов в покупательских корзинах. Однако, выбирая её, важно быть внимательным: некачественная колбаса может не только разочаровать своим вкусом, но и навредить вашему здоровью. Чтобы избежать неприятных последствий, вот несколько простых рекомендаций, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Колбасные изделия
Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колбасные изделия

Обратите внимание на цену

Если цена колбасы подозрительно низкая, это первый сигнал задуматься о её качестве. Хорошая колбаса не может стоить дешевле, чем мясо, из которого она изготовлена.

Изучите состав

Качественная колбаса должна состоять из натуральных ингредиентов:

  • Мясо. Оно должно занимать первое место в списке ингредиентов, причём производитель должен указать его сорт.
  • Сало и специи. Допустимы небольшие количества добавок, таких как нитрат калия, который выполняет антибактериальную функцию.

Избегайте продуктов, где в составе указаны:

  • Сложные пищевые добавки (соя, крахмал).
  • Неразличимые компоненты, такие как "животный белок".

Оцените цвет и внешний вид

  • Натуральная колбаса обычно имеет сероватый оттенок. Ярко-розовый цвет говорит о чрезмерном использовании красителей.
  • Сыровяленая колбаса может быть тёмной, если приготовлена из говядины или конины.
  • Сало в колбасе должно быть белым. Если оно пожелтело, продукт старый.
  • Налёт или неприятный запах — явный повод оставить товар на полке.

Простой тест на качество

Для проверки варёной колбасы дома используйте йод:

  • Капните немного йода на кусочек колбасы.
  • Если пятно становится синим, значит, в продукте содержится крахмал.
  • Если цвет остаётся коричневым, колбаса сделана из качественных ингредиентов.

Выбор качественной колбасы — это залог не только хорошего вкуса, но и вашего здоровья. Будьте внимательны к составу, внешнему виду и цене продукта. И помните: лучше потратить чуть больше времени на выбор, чем рисковать своим самочувствием.

Уточнения

Колбаса́ - пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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