Качественная колбаса: признаки, которые нужно знать

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Колбаса — один из самых популярных продуктов в покупательских корзинах. Однако, выбирая её, важно быть внимательным: некачественная колбаса может не только разочаровать своим вкусом, но и навредить вашему здоровью. Чтобы избежать неприятных последствий, вот несколько простых рекомендаций, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колбасные изделия

Обратите внимание на цену

Если цена колбасы подозрительно низкая, это первый сигнал задуматься о её качестве. Хорошая колбаса не может стоить дешевле, чем мясо, из которого она изготовлена.

Изучите состав

Качественная колбаса должна состоять из натуральных ингредиентов:

Мясо. Оно должно занимать первое место в списке ингредиентов, причём производитель должен указать его сорт.

Оно должно занимать первое место в списке ингредиентов, причём производитель должен указать его сорт. Сало и специи. Допустимы небольшие количества добавок, таких как нитрат калия, который выполняет антибактериальную функцию.

Избегайте продуктов, где в составе указаны:

Сложные пищевые добавки (соя, крахмал).

Неразличимые компоненты, такие как "животный белок".

Оцените цвет и внешний вид

Натуральная колбаса обычно имеет сероватый оттенок. Ярко-розовый цвет говорит о чрезмерном использовании красителей.

Сыровяленая колбаса может быть тёмной, если приготовлена из говядины или конины.

Сало в колбасе должно быть белым. Если оно пожелтело, продукт старый.

Налёт или неприятный запах — явный повод оставить товар на полке.

Простой тест на качество

Для проверки варёной колбасы дома используйте йод:

Капните немного йода на кусочек колбасы.

Если пятно становится синим, значит, в продукте содержится крахмал.

Если цвет остаётся коричневым, колбаса сделана из качественных ингредиентов.

Выбор качественной колбасы — это залог не только хорошего вкуса, но и вашего здоровья. Будьте внимательны к составу, внешнему виду и цене продукта. И помните: лучше потратить чуть больше времени на выбор, чем рисковать своим самочувствием.

Уточнения

Колбаса́ - пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.

