Необычные пельмени за 10 минут — попробуйте этот рецепт

Хотите побаловать себя домашними пельменями, но не хотите тратить время на замес теста и долгую лепку? У нас есть отличное решение — ленивые пельмени! Это блюдо готовится гораздо быстрее классического варианта, но получается таким же вкусным и ароматным.
Всё просто! Вместо традиционного теста вы используете фарш, из которого формируете мясные шарики. Достаточно лишь добавить несколько ингредиентов, обвалять шарики в муке и окунуть их в яичную массу. Всё остальное сделает кипящая вода.
Что понадобится
Как приготовить ленивые пельмени
Подготовка фарша.
В фарш добавьте измельчённый в блендере лук и чеснок. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Формирование шариков.
Из фарша скатайте небольшие шарики (размером с грецкий орех).
Подготовка к варке.
Каждый шарик окуните в холодную воду, затем обваляйте в муке, погрузите в взбитую яичную массу и снова покройте мукой.
Варка.
Отправьте заготовки в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варите до готовности (примерно 7-10 минут).
Подача.
Ленивые пельмени готовы! Подавайте их с любимым соусом: сметаной, сливочным или томатным.
Ленивые пельмени — это идеальное решение для тех, кто хочет сэкономить время, но при этом насладиться вкусом домашней еды. Попробуйте этот простой и быстрый рецепт, и он наверняка станет вашим фаворитом!
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
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