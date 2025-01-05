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Необычные пельмени за 10 минут — попробуйте этот рецепт

1:52
Еда

Хотите побаловать себя домашними пельменями, но не хотите тратить время на замес теста и долгую лепку? У нас есть отличное решение — ленивые пельмени! Это блюдо готовится гораздо быстрее классического варианта, но получается таким же вкусным и ароматным.

Жареные пельмени
Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареные пельмени

В чём секрет ленивых пельменей

Всё просто! Вместо традиционного теста вы используете фарш, из которого формируете мясные шарики. Достаточно лишь добавить несколько ингредиентов, обвалять шарики в муке и окунуть их в яичную массу. Всё остальное сделает кипящая вода.

Что понадобится

  • Фарш (свиной, говяжий или смешанный) — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — для обваливания
  • Соль и молотый перец — по вкусу

Как приготовить ленивые пельмени

Подготовка фарша.

В фарш добавьте измельчённый в блендере лук и чеснок. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Формирование шариков.

Из фарша скатайте небольшие шарики (размером с грецкий орех).

Подготовка к варке.

Каждый шарик окуните в холодную воду, затем обваляйте в муке, погрузите в взбитую яичную массу и снова покройте мукой.

Варка.

Отправьте заготовки в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варите до готовности (примерно 7-10 минут).

Подача.

Ленивые пельмени готовы! Подавайте их с любимым соусом: сметаной, сливочным или томатным.

Ленивые пельмени — это идеальное решение для тех, кто хочет сэкономить время, но при этом насладиться вкусом домашней еды. Попробуйте этот простой и быстрый рецепт, и он наверняка станет вашим фаворитом!

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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