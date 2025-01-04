Куриный бульон: рецепт, который согреет холодной зимой

Когда за окном мороз, а после праздников хочется чего-то лёгкого и полезного, куриный бульон становится идеальным выбором. Это простое, но невероятно вкусное блюдо согреет вас и восстановит силы. Готовить его легко, а ингредиенты наверняка найдутся в каждом доме.
Необходимые ингредиенты:
Пошаговый рецепт приготовления
Начало приготовления.
В кастрюлю с холодной водой положите куриную грудку, очищенные целую луковицу и морковь, добавьте лавровый лист.
Варим бульон.
Доведите до кипения на среднем огне. Затем убавьте огонь до минимального и варите, периодически снимая пену.
Добавляем специи.
Примерно через час-полтора добавьте соль и перец по вкусу. Если вы не любите варёный лук, его можно удалить.
Завершающий этап.
Через 30 минут добавьте измельчённый чеснок, доведите бульон до кипения и выключите огонь.
Подача.
Разлейте горячий бульон по тарелкам, добавьте свежую зелень и подайте с гренками из чёрного хлеба. Это придаст блюду аромат и дополнительную текстуру.
Советы для идеального бульона:
Простой и ароматный куриный бульон идеально подходит для зимних вечеров. Это блюдо поможет восстановить силы после праздников и согреет в холода.
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.