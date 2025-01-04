Куриный бульон: рецепт, который согреет холодной зимой

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда за окном мороз, а после праздников хочется чего-то лёгкого и полезного, куриный бульон становится идеальным выбором. Это простое, но невероятно вкусное блюдо согреет вас и восстановит силы. Готовить его легко, а ингредиенты наверняка найдутся в каждом доме.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License Суп на курином бульоне

Необходимые ингредиенты:

Куриная грудка — 500 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Морковь — 2 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Начало приготовления.

В кастрюлю с холодной водой положите куриную грудку, очищенные целую луковицу и морковь, добавьте лавровый лист.

Варим бульон.

Доведите до кипения на среднем огне. Затем убавьте огонь до минимального и варите, периодически снимая пену.

Добавляем специи.

Примерно через час-полтора добавьте соль и перец по вкусу. Если вы не любите варёный лук, его можно удалить.

Завершающий этап.

Через 30 минут добавьте измельчённый чеснок, доведите бульон до кипения и выключите огонь.

Подача.

Разлейте горячий бульон по тарелкам, добавьте свежую зелень и подайте с гренками из чёрного хлеба. Это придаст блюду аромат и дополнительную текстуру.

Советы для идеального бульона:

Для более насыщенного вкуса используйте не только грудку, но и куриные кости.

Если бульон покажется слишком жирным, перед подачей его можно процедить

Лавровый лист лучше удалить после приготовления, чтобы он не дал горечь.

Простой и ароматный куриный бульон идеально подходит для зимних вечеров. Это блюдо поможет восстановить силы после праздников и согреет в холода.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

