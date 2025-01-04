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Рождественский кекс: простой рецепт, который покорит всех

Еда

На Рождество традиции собирают семьи за праздничным столом, и выпечка занимает на нем особое место. Кто-то готовит ароматный штоллен, а кто-то предпочитает более простой, но не менее вкусный кекс с сухофруктами и орехами. Хотите добавить вашему празднику немного волшебства? Попробуйте этот рецепт!

Кекс с изюмом
Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кекс с изюмом

Вам понадобится:

  • Мука — 2 стакана
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливочное масло — 250 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сухофрукты (цукаты, изюм, чернослив) — 400 г
  • Орехи (грецкие, миндаль и др.) — 100 г
  • Коньяк — 100 мл

Как приготовить праздничный кекс

Подготовка сухофруктов.

Промойте сухофрукты, нарежьте их небольшими кубиками, залейте коньяком и оставьте настояться на несколько часов. Это придаст выпечке невероятный аромат.

Приготовление основы теста.

Взбейте яйца, добавьте сахар и размягченное сливочное масло. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Смешивание сухих ингредиентов.

Просейте муку с разрыхлителем, чтобы тесто получилось более воздушным. Постепенно добавьте её в яичную смесь.

Добавление орехов и сухофруктов.

Орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде для усиления их вкуса, затем измельчить. Смешайте их вместе с настоявшимися сухофруктами и добавьте в тесто. Перемешайте и оставьте массу "отдохнуть".

Выпекание.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, выложите в неё тесто и отправьте в духовку на 45 минут.

Украшение и подача.

Достаньте кекс из формы только после полного остывания. Посыпьте сахарной пудрой, чтобы придать праздничный вид. Приятного аппетита!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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