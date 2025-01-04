На Рождество традиции собирают семьи за праздничным столом, и выпечка занимает на нем особое место. Кто-то готовит ароматный штоллен, а кто-то предпочитает более простой, но не менее вкусный кекс с сухофруктами и орехами. Хотите добавить вашему празднику немного волшебства? Попробуйте этот рецепт!
Вам понадобится:
Как приготовить праздничный кекс
Подготовка сухофруктов.
Промойте сухофрукты, нарежьте их небольшими кубиками, залейте коньяком и оставьте настояться на несколько часов. Это придаст выпечке невероятный аромат.
Приготовление основы теста.
Взбейте яйца, добавьте сахар и размягченное сливочное масло. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Смешивание сухих ингредиентов.
Просейте муку с разрыхлителем, чтобы тесто получилось более воздушным. Постепенно добавьте её в яичную смесь.
Добавление орехов и сухофруктов.
Орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде для усиления их вкуса, затем измельчить. Смешайте их вместе с настоявшимися сухофруктами и добавьте в тесто. Перемешайте и оставьте массу "отдохнуть".
Выпекание.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, выложите в неё тесто и отправьте в духовку на 45 минут.
Украшение и подача.
Достаньте кекс из формы только после полного остывания. Посыпьте сахарной пудрой, чтобы придать праздничный вид. Приятного аппетита!
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.