Рождественский кекс: простой рецепт, который покорит всех

На Рождество традиции собирают семьи за праздничным столом, и выпечка занимает на нем особое место. Кто-то готовит ароматный штоллен, а кто-то предпочитает более простой, но не менее вкусный кекс с сухофруктами и орехами. Хотите добавить вашему празднику немного волшебства? Попробуйте этот рецепт!

Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кекс с изюмом

Вам понадобится:

Мука — 2 стакана

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 250 г

Сахар — 1 стакан

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сухофрукты (цукаты, изюм, чернослив) — 400 г

Орехи (грецкие, миндаль и др.) — 100 г

Коньяк — 100 мл

Как приготовить праздничный кекс

Подготовка сухофруктов.

Промойте сухофрукты, нарежьте их небольшими кубиками, залейте коньяком и оставьте настояться на несколько часов. Это придаст выпечке невероятный аромат.

Приготовление основы теста.

Взбейте яйца, добавьте сахар и размягченное сливочное масло. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Смешивание сухих ингредиентов.

Просейте муку с разрыхлителем, чтобы тесто получилось более воздушным. Постепенно добавьте её в яичную смесь.

Добавление орехов и сухофруктов.

Орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде для усиления их вкуса, затем измельчить. Смешайте их вместе с настоявшимися сухофруктами и добавьте в тесто. Перемешайте и оставьте массу "отдохнуть".

Выпекание.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, выложите в неё тесто и отправьте в духовку на 45 минут.

Украшение и подача.

Достаньте кекс из формы только после полного остывания. Посыпьте сахарной пудрой, чтобы придать праздничный вид. Приятного аппетита!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

