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Миндальное печенье поможет прийти в себя после праздников — полезный десерт от диетолога Королевой

1:10
Еда

Диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом миндального печенья, которое идеально подойдет для приготовления во время новогодних праздников. Это угощение не только поможет поддержать стройность фигуры, но и способствует очищению организма.

миндальное печенье
Фото: freepik
миндальное печенье

Ингредиенты:

  • Миндальная мука — 250 г.
  • чипсы из тёмного шоколада — 3 ч. л.
  • стевия или эритриоловый подсластитель — 2 ст. л.
  • кокосовое масло — 2 ст. л.
  • экстракт ванили — 1 ч. л.
  • молоко — 3 ст.л.
  • разрыхлитель — щепотка
  • соль — щепотка

Способ приготовления:

Перед тем как приступить к готовке, необходимо предварительно разогреть духовку до 160°C. В чистой миске следует объединить все сухие ингредиенты, затем добавить оставшиеся компоненты и замесить тесто. Далее сформируйте шарики, смажьте их и придайте им форму печений.

После этого разместите десерт на противне, покрытом пергаментной бумагой, и выпекайте около 10-12 минут, как указала врач в своём Telegram-канале.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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