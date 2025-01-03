Миндальное печенье поможет прийти в себя после праздников — полезный десерт от диетолога Королевой

Диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом миндального печенья, которое идеально подойдет для приготовления во время новогодних праздников. Это угощение не только поможет поддержать стройность фигуры, но и способствует очищению организма.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Перед тем как приступить к готовке, необходимо предварительно разогреть духовку до 160°C. В чистой миске следует объединить все сухие ингредиенты, затем добавить оставшиеся компоненты и замесить тесто. Далее сформируйте шарики, смажьте их и придайте им форму печений.
После этого разместите десерт на противне, покрытом пергаментной бумагой, и выпекайте около 10-12 минут, как указала врач в своём Telegram-канале.
Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный.
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