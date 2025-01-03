Миндальное печенье поможет прийти в себя после праздников — полезный десерт от диетолога Королевой

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом миндального печенья, которое идеально подойдет для приготовления во время новогодних праздников. Это угощение не только поможет поддержать стройность фигуры, но и способствует очищению организма.

Фото: freepik миндальное печенье

Ингредиенты:

Миндальная мука — 250 г.

чипсы из тёмного шоколада — 3 ч. л.

стевия или эритриоловый подсластитель — 2 ст. л.

кокосовое масло — 2 ст. л.

экстракт ванили — 1 ч. л.

молоко — 3 ст.л.

разрыхлитель — щепотка

соль — щепотка

Способ приготовления:

Перед тем как приступить к готовке, необходимо предварительно разогреть духовку до 160°C. В чистой миске следует объединить все сухие ингредиенты, затем добавить оставшиеся компоненты и замесить тесто. Далее сформируйте шарики, смажьте их и придайте им форму печений.

После этого разместите десерт на противне, покрытом пергаментной бумагой, и выпекайте около 10-12 минут, как указала врач в своём Telegram-канале.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный.

