Доктор Мясников пояснил, сколько молока нужно пить мужчинам и женщинам

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Молочные продукты широко признаются как отличный и доступный источник кальция. Однако не всем стоит злоупотреблять ими, утверждает доктор Александр Мясников.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко

Для младенцев материнское молоко является основным источником питания, удовлетворяющим все их потребности. С по мере взросления детей необходимость в молоке постепенно уменьшается. Тем не менее, это вовсе не означает, что взрослым следует полностью исключить молоко и молочные изделия из своего рациона.

В программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" специалист подчеркнул, что суточная потребность в кальции для женщин составляет всего 1 грамм, а после менопаузы — 1,5 грамма. Мужчинам же не следует злоупотреблять этим элементом: их рекомендованная норма потребления молока ограничивается 300 мл в день.

"С молоком мужчине поступает избыточное количество кальция, а когда человеку поступает много кальция, чтобы он сразу весь не всосался, витамин D снижается в организме. И вот это подавление витамина D может вести по определенной патогенетической цепочке к развитию рака простаты", — пояснил специалист.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.



Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

