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Доктор Мясников пояснил, сколько молока нужно пить мужчинам и женщинам

1:17
Еда

Молочные продукты широко признаются как отличный и доступный источник кальция. Однако не всем стоит злоупотреблять ими, утверждает доктор Александр Мясников.

Молоко
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молоко

Для младенцев материнское молоко является основным источником питания, удовлетворяющим все их потребности. С по мере взросления детей необходимость в молоке постепенно уменьшается. Тем не менее, это вовсе не означает, что взрослым следует полностью исключить молоко и молочные изделия из своего рациона.

В программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" специалист подчеркнул, что суточная потребность в кальции для женщин составляет всего 1 грамм, а после менопаузы — 1,5 грамма. Мужчинам же не следует злоупотреблять этим элементом: их рекомендованная норма потребления молока ограничивается 300 мл в день.

"С молоком мужчине поступает избыточное количество кальция, а когда человеку поступает много кальция, чтобы он сразу весь не всосался, витамин D снижается в организме. И вот это подавление витамина D может вести по определенной патогенетической цепочке к развитию рака простаты", — пояснил специалист.

 

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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