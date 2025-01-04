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Чтобы получился рис рассыпчатым, его нужно готовить именно так

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Еда

Чтобы приготовить вкусный гарнир из риса, лучше выбирать пропаренный или длиннозерный сорт. Профессиональные повара поделились несколькими секретами для получения рассыпчатого риса вместо липкой каши.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Как правильно приготовить рис

1. Выбор крупы: оптимально использовать пропаренный или длиннозерный рис.

2. Последовательность действий для приготовления рассыпчатого риса:
— Промыть рис.
— Насыпать его в кастрюлю.
— Добавить воду.
— Влить столовую ложку лимонного сока.
— Посолить.

Добавление лимонного сока помогает сохранить рис рассыпчатым, делает его более ароматным и вкусным. Но если вы передержите кастрюлю на плите, то даже правильный сорт риса может стать слипшимся.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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