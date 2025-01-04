Чтобы получился рис рассыпчатым, его нужно готовить именно так

Чтобы приготовить вкусный гарнир из риса, лучше выбирать пропаренный или длиннозерный сорт. Профессиональные повара поделились несколькими секретами для получения рассыпчатого риса вместо липкой каши.
1. Выбор крупы: оптимально использовать пропаренный или длиннозерный рис.
2. Последовательность действий для приготовления рассыпчатого риса:
— Промыть рис.
— Насыпать его в кастрюлю.
— Добавить воду.
— Влить столовую ложку лимонного сока.
— Посолить.
Добавление лимонного сока помогает сохранить рис рассыпчатым, делает его более ароматным и вкусным. Но если вы передержите кастрюлю на плите, то даже правильный сорт риса может стать слипшимся.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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