Как приготовить нежный заварной крем? Следуйте этим советам

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Заварной крем — популярная начинка для тортов и пирожных, которая придает десерту нежность и сладость.

Фото: Own work by Deepesh chadha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ крем

Ингредиенты

Это довольно простой рецепт, который требует всего несколько ингредиентов: горячее молоко, сахар, сырое куриное яйцо и пшеничную муку.

Приготовление

Для приготовления необходимо подогреть литр молока, не доводя его до кипения, и добавить туда полстакана сахара, тщательно перемешав до полного растворения. В отдельной миске смешать две столовые ложки муки с одним яйцом, при необходимости добавив немного холодного молока, чтобы масса не была слишком густой. Затем эту смесь постепенно ввести в горячее молоко, непрерывно помешивая. Когда крем станет достаточно густым, его снимают с огня.

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.



