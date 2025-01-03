Как приготовить нежный заварной крем? Следуйте этим советам

Заварной крем — популярная начинка для тортов и пирожных, которая придает десерту нежность и сладость.
Это довольно простой рецепт, который требует всего несколько ингредиентов: горячее молоко, сахар, сырое куриное яйцо и пшеничную муку.
Для приготовления необходимо подогреть литр молока, не доводя его до кипения, и добавить туда полстакана сахара, тщательно перемешав до полного растворения. В отдельной миске смешать две столовые ложки муки с одним яйцом, при необходимости добавив немного холодного молока, чтобы масса не была слишком густой. Затем эту смесь постепенно ввести в горячее молоко, непрерывно помешивая. Когда крем станет достаточно густым, его снимают с огня.
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
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