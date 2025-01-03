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Что делать, если подлива получилась жидкой? Вам поможет этот простой продукт

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Еда

Если подлива получилась слишком жидкой, есть простой способ исправить ситуацию — использовать обычную готовую горчицу.

Паприкаш
Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паприкаш

Как советуют профессиональные повара, чтобы добиться идеальной густоты и консистенции подливы, важно добавлять крахмал или муку. Муку предварительно рекомендуется обжаривать на сухой сковороде до карамельного цвета, а затем смешивать с небольшим количеством воды, чтобы избежать образования комочков.

Однако, если подлива всё же вышла жидкой, лучше не добавлять большее количество муки, так как она может придать соусу вкус сырого теста. Вместо этого стоит воспользоваться обычной горчицей: всего три столовых ложки помогут улучшить консистенцию подливы и сделать ее гуще.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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