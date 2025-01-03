Вкусные пельмени без лепки: попробуйте новый способ

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние пельмени — это вкусно, но процесс их приготовления часто отталкивает из-за долгой возни с тестом и лепкой. Однако существует способ, который позволит насладиться любимым блюдом без лишних хлопот.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пельмени

Быстро, просто и вкусно

Забудьте о замешивании теста и формировании классических пельменей. Вместо этого сделайте из фарша небольшие мясные шарики, обмакните их в яичную смесь, обваляйте в муке и отправьте вариться в кипящую воду. Результат вас приятно удивит: ленивые пельмени получаются такими же вкусными, как и традиционные, но требуют гораздо меньше времени и усилий.

Рецепт ленивых пельменей

Для приготовления этого блюда вам понадобятся:

500 г фарша (смешанный или любой на ваш вкус)

1 луковица, измельчённая в блендере

2 зубчика чеснока, переработанные в чесночную массу

соль и молотый перец — по вкусу

Инструкция:

Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем Сформируйте из получившейся массы небольшие шарики Каждый шарик окуните в холодную воду Обваляйте в муке Погрузите в яичную массу Снова обваляйте в муке Поместите заготовки в кастрюлю с кипящей водой и варите до готовности

На выходе вы получите сочные и ароматные "пельмешки", которые легко заменят традиционный вариант.

Плюсы ленивых пельменей

Этот способ не только экономит время, но и открывает новые возможности для экспериментов с начинками. Добавьте любимые специи или попробуйте разные виды фарша — результат всегда будет радовать.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

