Вкусные пельмени без лепки: попробуйте новый способ

Домашние пельмени — это вкусно, но процесс их приготовления часто отталкивает из-за долгой возни с тестом и лепкой. Однако существует способ, который позволит насладиться любимым блюдом без лишних хлопот.
Забудьте о замешивании теста и формировании классических пельменей. Вместо этого сделайте из фарша небольшие мясные шарики, обмакните их в яичную смесь, обваляйте в муке и отправьте вариться в кипящую воду. Результат вас приятно удивит: ленивые пельмени получаются такими же вкусными, как и традиционные, но требуют гораздо меньше времени и усилий.
На выходе вы получите сочные и ароматные "пельмешки", которые легко заменят традиционный вариант.
Этот способ не только экономит время, но и открывает новые возможности для экспериментов с начинками. Добавьте любимые специи или попробуйте разные виды фарша — результат всегда будет радовать.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
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