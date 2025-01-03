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Вкусные пельмени без лепки: попробуйте новый способ

1:42
Еда

Домашние пельмени — это вкусно, но процесс их приготовления часто отталкивает из-за долгой возни с тестом и лепкой. Однако существует способ, который позволит насладиться любимым блюдом без лишних хлопот.

Пельмени
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пельмени

Быстро, просто и вкусно

Забудьте о замешивании теста и формировании классических пельменей. Вместо этого сделайте из фарша небольшие мясные шарики, обмакните их в яичную смесь, обваляйте в муке и отправьте вариться в кипящую воду. Результат вас приятно удивит: ленивые пельмени получаются такими же вкусными, как и традиционные, но требуют гораздо меньше времени и усилий.

Рецепт ленивых пельменей

Для приготовления этого блюда вам понадобятся:

  • 500 г фарша (смешанный или любой на ваш вкус)
  • 1 луковица, измельчённая в блендере
  • 2 зубчика чеснока, переработанные в чесночную массу
  • соль и молотый перец — по вкусу

Инструкция:

  1. Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем
  2. Сформируйте из получившейся массы небольшие шарики
  3. Каждый шарик окуните в холодную воду
  4. Обваляйте в муке
  5. Погрузите в яичную массу
  6. Снова обваляйте в муке
  7. Поместите заготовки в кастрюлю с кипящей водой и варите до готовности

На выходе вы получите сочные и ароматные "пельмешки", которые легко заменят традиционный вариант.

Плюсы ленивых пельменей

Этот способ не только экономит время, но и открывает новые возможности для экспериментов с начинками. Добавьте любимые специи или попробуйте разные виды фарша — результат всегда будет радовать.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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