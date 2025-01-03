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Заваривайте чай правильно: как избежать горечи в напитке

Еда

Кажется, что заварить чай в пакетике проще простого? Но это не так! Большинство людей допускают распространённые ошибки, которые портят вкус любимого напитка. Если вы хотите наслаждаться насыщенным и ароматным чаем каждый раз, запомните несколько важных правил.

чай
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чай

Главные ошибки при заваривании пакетированного чая

1. Долгое настаивание пакета

Одной из частых ошибок является слишком длительное заваривание. Оптимальное время — 3-4 минуты. Если держать пакетик в чашке больше 5 минут, в напиток попадёт избыточное количество дубильных веществ.

Эти вещества, будучи в небольшом количестве, приносят пользу, но при избытке:

ухудшают вкус чая, делая его горьким;
могут стать вредными для организма.
Не переусердствуйте, и ваш чай всегда будет идеальным.

2. Отжимание пакетика

Ещё одна распространённая ошибка — отжимать чайный пакетик после заваривания. Да, вы получите чуть больше жидкости, но при этом рискуете испортить вкус напитка. Почему? Всё дело в том же избытке дубильных веществ, который добавит ненужную горечь.

Простые правила для идеального чая

  1. Заваривайте чай строго по времени: 3-4 минуты достаточно для раскрытия вкуса.
  2. Извлекайте пакетик без отжима, чтобы сохранить мягкость и аромат напитка.

Следуя этим советам, вы сможете каждый раз наслаждаться гармоничным вкусом вашего любимого чая.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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