Заваривайте чай правильно: как избежать горечи в напитке

Кажется, что заварить чай в пакетике проще простого? Но это не так! Большинство людей допускают распространённые ошибки, которые портят вкус любимого напитка. Если вы хотите наслаждаться насыщенным и ароматным чаем каждый раз, запомните несколько важных правил.
Одной из частых ошибок является слишком длительное заваривание. Оптимальное время — 3-4 минуты. Если держать пакетик в чашке больше 5 минут, в напиток попадёт избыточное количество дубильных веществ.
Эти вещества, будучи в небольшом количестве, приносят пользу, но при избытке:
ухудшают вкус чая, делая его горьким;
могут стать вредными для организма.
Не переусердствуйте, и ваш чай всегда будет идеальным.
Ещё одна распространённая ошибка — отжимать чайный пакетик после заваривания. Да, вы получите чуть больше жидкости, но при этом рискуете испортить вкус напитка. Почему? Всё дело в том же избытке дубильных веществ, который добавит ненужную горечь.
Следуя этим советам, вы сможете каждый раз наслаждаться гармоничным вкусом вашего любимого чая.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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