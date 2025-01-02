Экспресс-пельмени без лепки: рецепт для тех, кто ценит время

Хотите насладиться вкусом домашних пельменей, но не готовы тратить время на приготовление теста и лепку? У нас есть отличный способ, который сэкономит ваше время и силы. Эти ленивые пельмени готовятся легко, а вкус получается ничуть не хуже классических.
Забудьте про тесто и долгую лепку! Всё, что вам нужно: фарш, яйца и немного муки. Вот как это сделать:
Приготовьте фарш:
Возьмите полкило фарша, добавьте в него мелко нарезанную или измельчённую в блендере луковицу и чесночную массу из двух зубчиков. Приправьте солью и молотым перцем по вкусу. Тщательно перемешайте.
Сформируйте шарики:
Из приготовленного фарша сделайте небольшие шарики. Это и будут ваши ленивые пельмени.
Покрытие:
Каждый мясной шарик окуните в очень холодную воду, затем обваляйте в муке. После этого обмакните шарики в яичную массу и ещё раз обваляйте в муке.
Готовка:
Забрасывайте подготовленные шарики в кастрюлю с кипящей водой. Варите их до полной готовности, что займёт всего несколько минут.
На выходе вы получите невероятно вкусные ленивые пельмени с насыщенным мясным вкусом и приятной текстурой. Они ничем не уступают традиционным пельменям, но требуют намного меньше усилий.
Приятного аппетита!
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
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