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Добавьте эти специи — и помидоры станут идеальным гарниром

1:49
Еда

Зимние помидоры часто разочаровывают своим "пластиковым" вкусом. Но это не повод отказываться от этих овощей. Есть три способа сделать их более ароматными и вкусными.

Свежие помидоры, чеснок и перец на разделочной доске
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свежие помидоры, чеснок и перец на разделочной доске

1. Маринование: насыщенный вкус за ночь

Простой маринад может преобразить даже самые пресные помидоры. Смешайте оливковое масло, уксус, соль и ароматные травы, такие как базилик, орегано или тимьян. Порежьте помидоры на кусочки и погрузите их в эту смесь на несколько часов или на ночь. После маринования они станут мягкими, сочными и насыщенными вкусом.

2. Обжаривание: быстрый способ раскрыть вкус

Если ждать некогда, обжарьте помидоры на сковороде. Налейте немного оливкового масла, добавьте нарезанные дольки помидоров, чеснок и любимую зелень. Во время жарки овощи карамелизируются, их натуральные сахара становятся более заметными, а вкус приобретает приятную сладость и глубину. Такое блюдо можно подавать сразу.

3. Запекание: насыщенность и мягкость

Запекание в духовке помогает раскрыть вкус даже самых посредственных томатов. Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите на противень помидоры, сбрызните их оливковым маслом, добавьте чеснок, соль и специи. В процессе запекания из овощей испарится лишняя влага, а вкус станет более концентрированным. Подавать запечённые помидоры можно как самостоятельный гарнир или добавлять их в пасту и салаты.

Эти простые способы помогут вам превратить безвкусные зимние помидоры в настоящее гастрономическое удовольствие.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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