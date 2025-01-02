Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мицеллярная вода: что это такое и как она может изменить ваш уход за кожей
Кошка мяукает, чтобы открыть дверь, но не заходит в комнату — вот почему
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Новое исследование: связь между кофе, чаем и онкологией
Электроника в авто: удобство или бесконечные визиты в сервис
Какие авиакомпании вошли в топ самых пунктуальных в 2024 году
Из-за роста цен на золото Rolex изменил ценники на популярные модели
Сладость без вреда: какие фрукты подойдут при диабете
Добавьте жизни в интерьер: правила идеального хаоса

Простой трюк для нежных куриных котлет — ваши гости будут в восторге

1:29
Еда

Вы знали, что яблоки могут кардинально изменить вкус обычных куриных котлет? Этот секретный ингредиент сделает блюдо не только нежным, но и невероятно сочным. Ваши котлеты будут буквально таять во рту!

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Как добавить яблоки в куриные котлеты

  1. Подготовка яблок:
    Возьмите два спелых яблока, очистите их от кожуры и натрите на крупной тёрке. Пока отложите яблочную массу в сторону.

  2. Секретная смесь:
    Мелко нарежьте одну луковицу и обжарьте её на небольшом количестве растительного масла. Через пару минут добавьте тёртые яблоки. Жарьте смесь до готовности лука, чтобы она приобрела мягкость и насыщенный аромат.

  3. Смешивание фарша:
    В глубокой ёмкости соедините 600 граммов куриного фарша, луково-яблочную смесь и два измельчённых зубчика чеснока. Добавьте сырое яйцо, соль и молотый чёрный перец. Всё тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу.

  4. Формовка и обжарка:
    Сформируйте из фарша котлеты. Каждую заготовку обваляйте в кукурузной муке — это придаст блюду аппетитную корочку. Обжарьте котлеты с обеих сторон на раскалённой сковороде до золотистой корочки.

Результат вас удивит: котлеты получатся невероятно сочными, с лёгкой фруктовой ноткой. Такой рецепт понравится даже самым привередливым гурманам.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Наука и техника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие Аудио 
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью Аудио 
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Новости спорта
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Последние материалы
Кошка мяукает, чтобы открыть дверь, но не заходит в комнату — вот почему
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Новое исследование: связь между кофе, чаем и онкологией
Простой трюк для нежных куриных котлет — ваши гости будут в восторге
Электроника в авто: удобство или бесконечные визиты в сервис
Какие авиакомпании вошли в топ самых пунктуальных в 2024 году
Из-за роста цен на золото Rolex изменил ценники на популярные модели
Сладость без вреда: какие фрукты подойдут при диабете
Добавьте жизни в интерьер: правила идеального хаоса
Что ожидает в будущем детей поколения Бета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.