Простой трюк для нежных куриных котлет — ваши гости будут в восторге

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы знали, что яблоки могут кардинально изменить вкус обычных куриных котлет? Этот секретный ингредиент сделает блюдо не только нежным, но и невероятно сочным. Ваши котлеты будут буквально таять во рту!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Как добавить яблоки в куриные котлеты

Подготовка яблок:

Возьмите два спелых яблока, очистите их от кожуры и натрите на крупной тёрке. Пока отложите яблочную массу в сторону. Секретная смесь:

Мелко нарежьте одну луковицу и обжарьте её на небольшом количестве растительного масла. Через пару минут добавьте тёртые яблоки. Жарьте смесь до готовности лука, чтобы она приобрела мягкость и насыщенный аромат. Смешивание фарша:

В глубокой ёмкости соедините 600 граммов куриного фарша, луково-яблочную смесь и два измельчённых зубчика чеснока. Добавьте сырое яйцо, соль и молотый чёрный перец. Всё тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу. Формовка и обжарка:

Сформируйте из фарша котлеты. Каждую заготовку обваляйте в кукурузной муке — это придаст блюду аппетитную корочку. Обжарьте котлеты с обеих сторон на раскалённой сковороде до золотистой корочки.

Результат вас удивит: котлеты получатся невероятно сочными, с лёгкой фруктовой ноткой. Такой рецепт понравится даже самым привередливым гурманам.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

