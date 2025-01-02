Простой трюк для нежных куриных котлет — ваши гости будут в восторге

Вы знали, что яблоки могут кардинально изменить вкус обычных куриных котлет? Этот секретный ингредиент сделает блюдо не только нежным, но и невероятно сочным. Ваши котлеты будут буквально таять во рту!
Подготовка яблок:
Возьмите два спелых яблока, очистите их от кожуры и натрите на крупной тёрке. Пока отложите яблочную массу в сторону.
Секретная смесь:
Мелко нарежьте одну луковицу и обжарьте её на небольшом количестве растительного масла. Через пару минут добавьте тёртые яблоки. Жарьте смесь до готовности лука, чтобы она приобрела мягкость и насыщенный аромат.
Смешивание фарша:
В глубокой ёмкости соедините 600 граммов куриного фарша, луково-яблочную смесь и два измельчённых зубчика чеснока. Добавьте сырое яйцо, соль и молотый чёрный перец. Всё тщательно перемешайте, чтобы получить однородную массу.
Формовка и обжарка:
Сформируйте из фарша котлеты. Каждую заготовку обваляйте в кукурузной муке — это придаст блюду аппетитную корочку. Обжарьте котлеты с обеих сторон на раскалённой сковороде до золотистой корочки.
Результат вас удивит: котлеты получатся невероятно сочными, с лёгкой фруктовой ноткой. Такой рецепт понравится даже самым привередливым гурманам.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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