Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь

Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный вариант для завтрака или лёгкого десерта. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, ведь творог богат белком и кальцием. Приготовить такую запеканку несложно, а результат превзойдёт все ожидания!
Ингредиенты (на 4 порции):
Пошаговый рецепт:
Когда запеканка будет готова, выньте ее из духовки и дайте немного остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и полейте сгущённым молоком.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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