Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь

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Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный вариант для завтрака или лёгкого десерта. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, ведь творог богат белком и кальцием. Приготовить такую запеканку несложно, а результат превзойдёт все ожидания!

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

Ингредиенты (на 4 порции):

Куриные яйца — 3 шт.

Творог 5% — 360 г

Натуральный йогурт — 160 г

Сироп топинамбура — 3 ст. л.

Кукурузный крахмал — 30 г

Сахарная пудра — по вкусу

Сгущённое молоко — по вкусу

Миндальные лепестки — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Отделите белки от желтков. В миске соедините желтки, творог, йогурт, сироп топинамбура и кукурузный крахмал. Взбейте блендером до однородной консистенции. Взбейте белки до пышной пены. Аккуратно вмешайте их в творожную массу силиконовой лопаткой, двигаясь снизу вверх. Выложите творожную массу в смазанную маслом форму для запекания. По желанию, посыпьте сверху миндальными лепестками или тертым миндалем. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 35 минут.

Когда запеканка будет готова, выньте ее из духовки и дайте немного остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и полейте сгущённым молоком.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.



Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

