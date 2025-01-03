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Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь

1:29
Еда

Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный вариант для завтрака или лёгкого десерта. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, ведь творог богат белком и кальцием. Приготовить такую запеканку несложно, а результат превзойдёт все ожидания!

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Творог 5% — 360 г
  • Натуральный йогурт — 160 г
  • Сироп топинамбура — 3 ст. л.
  • Кукурузный крахмал — 30 г
  • Сахарная пудра — по вкусу
  • Сгущённое молоко — по вкусу
  • Миндальные лепестки — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Отделите белки от желтков.
  2. В миске соедините желтки, творог, йогурт, сироп топинамбура и кукурузный крахмал. Взбейте блендером до однородной консистенции.
  3. Взбейте белки до пышной пены. Аккуратно вмешайте их в творожную массу силиконовой лопаткой, двигаясь снизу вверх.
  4. Выложите творожную массу в смазанную маслом форму для запекания.
  5. По желанию, посыпьте сверху миндальными лепестками или тертым миндалем. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 35 минут.

Когда запеканка будет готова, выньте ее из духовки и дайте немного остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и полейте сгущённым молоком.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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