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Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло

1:31
Еда

Домашние конфеты "Рафаэлло" — это настоящее лакомство для истинных гурманов! Их нежный сливочный вкус и изысканный аромат не оставят равнодушными никого.

Рафаэлло
Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рафаэлло

Эти конфеты станут не только украшением вашего стола, но и отличным дополнением к чаю или кофе. А если вы задумаете украсить торт или капкейк, то "Рафаэлло" станут изысканным декором, который подчеркнёт их свежесть и красоту.

Ингредиенты:

  • Кокосовая стружка — 120 г
  • Сгущённое молоко — 200 г
  • Сливочное масло — 25 г
  • Миндаль (или арахис, фундук) — по вкусу

Приготовление:

  1. В глубокой миске соедините размягчённое сливочное масло и сгущённое молоко. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  2. Постепенно добавляйте 100 граммов кокосовой стружки, продолжая перемешивать.
  3. Накройте миску пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 1 час, чтобы масса застыла.
  4. Тем временем подготовьте орехи: обдайте миндаль кипятком, снимите с него кожуру и слегка подсушите на сковороде.
  5. Достаньте застывшую массу из холодильника и сформируйте из неё небольшие шарики, аккуратно вдавливая внутрь каждого по одному ореху.
  6. Обваляйте готовые шарики в оставшейся кокосовой стружке, чтобы они были полностью покрыты.

Ваши домашние конфеты "Рафаэлло" готовы! Наслаждайтесь их изысканным вкусом и радуйте своих близких.

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
 

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха (Cocos nucifera).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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