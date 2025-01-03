Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние конфеты "Рафаэлло" — это настоящее лакомство для истинных гурманов! Их нежный сливочный вкус и изысканный аромат не оставят равнодушными никого.

Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рафаэлло

Эти конфеты станут не только украшением вашего стола, но и отличным дополнением к чаю или кофе. А если вы задумаете украсить торт или капкейк, то "Рафаэлло" станут изысканным декором, который подчеркнёт их свежесть и красоту.

Ингредиенты:

Кокосовая стружка — 120 г

Сгущённое молоко — 200 г

Сливочное масло — 25 г

Миндаль (или арахис, фундук) — по вкусу

Приготовление:

В глубокой миске соедините размягчённое сливочное масло и сгущённое молоко. Тщательно перемешайте до однородной массы. Постепенно добавляйте 100 граммов кокосовой стружки, продолжая перемешивать. Накройте миску пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 1 час, чтобы масса застыла. Тем временем подготовьте орехи: обдайте миндаль кипятком, снимите с него кожуру и слегка подсушите на сковороде. Достаньте застывшую массу из холодильника и сформируйте из неё небольшие шарики, аккуратно вдавливая внутрь каждого по одному ореху. Обваляйте готовые шарики в оставшейся кокосовой стружке, чтобы они были полностью покрыты.

Ваши домашние конфеты "Рафаэлло" готовы! Наслаждайтесь их изысканным вкусом и радуйте своих близких.

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.





Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.



Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха (Cocos nucifera).



