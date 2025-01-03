Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло

Домашние конфеты "Рафаэлло" — это настоящее лакомство для истинных гурманов! Их нежный сливочный вкус и изысканный аромат не оставят равнодушными никого.
Эти конфеты станут не только украшением вашего стола, но и отличным дополнением к чаю или кофе. А если вы задумаете украсить торт или капкейк, то "Рафаэлло" станут изысканным декором, который подчеркнёт их свежесть и красоту.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ваши домашние конфеты "Рафаэлло" готовы! Наслаждайтесь их изысканным вкусом и радуйте своих близких.
Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.
Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха (Cocos nucifera).
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