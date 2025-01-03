Ленивая пицца из лаваша — быстрый и вкусный завтрак или перекус с минимумом калорий

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — это универсальное блюдо, которое можно приготовить как на завтрак, так и в качестве перекуса. Её главное преимущество заключается в том, что вы можете экспериментировать с разнообразными начинками и соусами, создавая неповторимые вкусовые сочетания.

Фото: flickr.com by Food Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца с кабачком

Многие не хотят есть пиццу из-за её высокой калорийности. Однако есть способ приготовить диетическую версию этого блюда, используя тонкий лаваш вместо теста. Это значительно сократит время приготовления и позволит наслаждаться пиццей, не опасаясь за лишние калории.

Для начинки и соуса выбирайте низкокалорийные ингредиенты. Вместо жирного сыра и мяса используйте кабачки и моцареллу. Соус песто и томатный соус придадут пицце насыщенный вкус.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий — 2 листа

Томатный соус — 3 ст. л.

Кабачок — 1 шт.

Моцарелла мини — 4 шт.

Соус песто — 3 ч. л.

Базилик свежий — по вкусу

Пошаговый рецепт

Соедините два листа лаваша. Смажьте верхний лист томатным соусом. Выложите на соус нарезанный кольцами кабачок. Порвите моцареллу и распределите по поверхности. Смажьте все ингредиенты соусом песто. Поместите пиццу в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут.

Ваша ленивая пицца готова! Наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом, которое не требует много времени и усилий.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.



Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



