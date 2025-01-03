Готовим куриный бульон после праздников: быстро и вкусно, то, что нужно для хорошего самочувствия

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

После новогодних праздников многие люди не хотят есть тяжёлую пищу. В таком случае лучше приготовить лёгкий куриный бульон, который быстро восстановит силы и энергию. Он не только полезен, но и чрезвычайно вкусен.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куриный бульон

Для приготовления бульона вам понадобятся:

куриная грудка — 500 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

острый зелёный перец — 1 шт.

морковь — 2 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Очистите лук, чеснок и морковь. Положите их в кастрюлю, залейте водой, положите туда же куриную грудку и острый перец. Дайте жидкости закипеть, снимите пену и сделайте огонь минимальным. Позвольте бульону вариться примерно 1,5 часа. Затем вытащите овощи, добавьте соль и перец и пусть бульон варится ещё 30-40 минут.

Подавайте горячий бульон в тарелке. При желании можно добавить немного мяса, но это не обязательно.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

