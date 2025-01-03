Готовим куриный бульон после праздников: быстро и вкусно, то, что нужно для хорошего самочувствия

После новогодних праздников многие люди не хотят есть тяжёлую пищу. В таком случае лучше приготовить лёгкий куриный бульон, который быстро восстановит силы и энергию. Он не только полезен, но и чрезвычайно вкусен.
Для приготовления бульона вам понадобятся:
Приготовление
Подавайте горячий бульон в тарелке. При желании можно добавить немного мяса, но это не обязательно.
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
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