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Готовим куриный бульон после праздников: быстро и вкусно, то, что нужно для хорошего самочувствия

1:10
Еда

После новогодних праздников многие люди не хотят есть тяжёлую пищу. В таком случае лучше приготовить лёгкий куриный бульон, который быстро восстановит силы и энергию. Он не только полезен, но и чрезвычайно вкусен.

Куриный бульон
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куриный бульон

Для приготовления бульона вам понадобятся:

  • куриная грудка — 500 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • острый зелёный перец — 1 шт.
  • морковь — 2 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите лук, чеснок и морковь. Положите их в кастрюлю, залейте водой, положите туда же куриную грудку и острый перец. Дайте жидкости закипеть, снимите пену и сделайте огонь минимальным.
  2. Позвольте бульону вариться примерно 1,5 часа. Затем вытащите овощи, добавьте соль и перец и пусть бульон варится ещё 30-40 минут.

Подавайте горячий бульон в тарелке. При желании можно добавить немного мяса, но это не обязательно.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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