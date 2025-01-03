Как очистить яблоко за 20 секунд — лайфхак с микроволновкой

Для многих жителей России яблоки — это один из самых любимых фруктов, который можно есть каждый день. Кроме того, они активно используются в кулинарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Shuhrataxmedov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоки

Однако очистка яблок от кожуры может быть трудоёмким процессом, особенно если нужно подготовить большое количество фруктов. Но есть простой способ, который позволит ускорить этот процесс и займёт всего 20 секунд.

Для этого вам понадобится микроволновая печь. Тщательно вымойте яблоко и поместите его в микроволновку. Установите таймер на 20 секунд и включите устройство. После этого кожура легко отделится от мякоти, и вы сможете легко снять её руками или ножом.

Этот метод значительно упростит приготовление пирогов, варенья и других блюд, где нужна только мякоть яблока. Попробуйте сделать так, и вы больше не будете тратить много времени на очистку яблок!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.



Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



