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Как очистить яблоко за 20 секунд — лайфхак с микроволновкой

Еда

Для многих жителей России яблоки — это один из самых любимых фруктов, который можно есть каждый день. Кроме того, они активно используются в кулинарии.

Яблоки
Фото: commons.wikimedia.org by Shuhrataxmedov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яблоки

Однако очистка яблок от кожуры может быть трудоёмким процессом, особенно если нужно подготовить большое количество фруктов. Но есть простой способ, который позволит ускорить этот процесс и займёт всего 20 секунд.

Для этого вам понадобится микроволновая печь. Тщательно вымойте яблоко и поместите его в микроволновку. Установите таймер на 20 секунд и включите устройство. После этого кожура легко отделится от мякоти, и вы сможете легко снять её руками или ножом.

Этот метод значительно упростит приготовление пирогов, варенья и других блюд, где нужна только мякоть яблока. Попробуйте сделать так, и вы больше не будете тратить много времени на очистку яблок!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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