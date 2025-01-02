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Простой салат из чечевицы, который спасёт организм после праздников

1:33
Еда

Новогодние праздники — это время для отдыха и радости, а не для бесконечного стояния у плиты. К счастью, существуют простые и вкусные рецепты, которые не требуют много времени и усилий. Один из таких рецептов — салат из чечевицы с фетой и лимоном.

Салат из огурцов, помидоров и нута
Фото: commons.wikimedia.org by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат из огурцов, помидоров и нута

После новогодних праздников, когда запасы салатов подходят к концу, а холодильник почти пуст, времени на готовку остаётся совсем немного. Хочется посвятить эти дни общению с близкими, своим хобби и отдыху. В такие моменты лёгкий салат из чечевицы с фетой и лимоном становится настоящим спасением, как отмечает эксперт EatingWell и шеф-повар Ник ДеСимон.

Этот салат не только вкусный, но и очень питательный. Для его приготовления понадобятся:

  • чечевица,
  • лимонный сок,
  • лук,
  • любимые специи,
  • фета,
  • по желанию — болгарский перец или огурец, чтобы добавить свежести и хруста.

Процесс приготовления невероятно прост:

  1. Чечевицу требуется замочить на ночь или отварить.
  2. Овощи и сыр нужно нарезать произвольно.
  3. Все ингредиенты смешиваются в одной миске и заправляются лимонным соком.

После обильных праздничных застолий такой салат поможет организму очиститься и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. В этом блюде содержится около 11 граммов клетчатки, что делает его идеальным для этой цели.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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