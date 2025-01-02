Простой салат из чечевицы, который спасёт организм после праздников

Новогодние праздники — это время для отдыха и радости, а не для бесконечного стояния у плиты. К счастью, существуют простые и вкусные рецепты, которые не требуют много времени и усилий. Один из таких рецептов — салат из чечевицы с фетой и лимоном.
После новогодних праздников, когда запасы салатов подходят к концу, а холодильник почти пуст, времени на готовку остаётся совсем немного. Хочется посвятить эти дни общению с близкими, своим хобби и отдыху. В такие моменты лёгкий салат из чечевицы с фетой и лимоном становится настоящим спасением, как отмечает эксперт EatingWell и шеф-повар Ник ДеСимон.
Этот салат не только вкусный, но и очень питательный. Для его приготовления понадобятся:
Процесс приготовления невероятно прост:
После обильных праздничных застолий такой салат поможет организму очиститься и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. В этом блюде содержится около 11 граммов клетчатки, что делает его идеальным для этой цели.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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