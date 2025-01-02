Простой салат из чечевицы, который спасёт организм после праздников

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодние праздники — это время для отдыха и радости, а не для бесконечного стояния у плиты. К счастью, существуют простые и вкусные рецепты, которые не требуют много времени и усилий. Один из таких рецептов — салат из чечевицы с фетой и лимоном.

Фото: commons.wikimedia.org by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат из огурцов, помидоров и нута

После новогодних праздников, когда запасы салатов подходят к концу, а холодильник почти пуст, времени на готовку остаётся совсем немного. Хочется посвятить эти дни общению с близкими, своим хобби и отдыху. В такие моменты лёгкий салат из чечевицы с фетой и лимоном становится настоящим спасением, как отмечает эксперт EatingWell и шеф-повар Ник ДеСимон.

Этот салат не только вкусный, но и очень питательный. Для его приготовления понадобятся:

чечевица,

лимонный сок,

лук,

любимые специи,

фета,

по желанию — болгарский перец или огурец, чтобы добавить свежести и хруста.

Процесс приготовления невероятно прост:

Чечевицу требуется замочить на ночь или отварить. Овощи и сыр нужно нарезать произвольно. Все ингредиенты смешиваются в одной миске и заправляются лимонным соком.

После обильных праздничных застолий такой салат поможет организму очиститься и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. В этом блюде содержится около 11 граммов клетчатки, что делает его идеальным для этой цели.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

