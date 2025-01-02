Полезная запеканка из творога: рецепт для занятых хозяек

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите быстро и вкусно накормить детей или приготовить полезное угощение к чаю? Запеканка из творога и моркови — идеальный выбор! Простое приготовление, сытный вкус и возможность регулировать количество сахара делают это блюдо незаменимым на вашей кухне.

Фото: commons.wikimedia. org by Manfred&Barbara Aulbach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Творожная запеканка

Ингредиенты (на 4 порции):

Для запеканки:

Творог 9% жирности — 360 г

Морковь — 3 шт. (300 г)

Сахар — 5 ст. л. (125 г) (можно заменить медом или сиропом топинамбура)

Сливочное масло — 15 г

Куриные яйца — 2 шт. (120 г)

Пшеничная мука — 75 г

Ванилин — 1 г

Соль, черный перец — по вкусу

Для подачи:

Карамельный сироп — по желанию

Миндаль — по желанию

Как приготовить

1. Подготовка ингредиентов

Помойте и очистите морковь, просейте муку. Подготовьте миски, терку и форму для запекания (15х20 см).

2. Творожная масса

Выложите творог в миску, добавьте яйца и 2 ст. л. сахара. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте ванилин и снова перемешайте.

3. Добавление муки

Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно мешая. Масса должна получиться мягкой и вязкой.

4. Морковная смесь

Натрите морковь на мелкой терке, добавьте оставшиеся 3 ст. л. сахара и тщательно перемешайте.

5. Формирование слоев

Смажьте форму сливочным маслом. Выложите 1/3 творожной массы, равномерно распределите половину моркови, затем слой творога, оставшуюся морковь и завершающий слой творожной массы.

6. Запекание

Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте запеканку 30-40 минут до золотистой корочки. Остудите до теплого состояния, нарежьте порциями.

7. Подача

Полейте запеканку карамельным сиропом и украсьте миндалем. Подавайте с чаем.

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

