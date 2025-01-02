Полезная запеканка из творога: рецепт для занятых хозяек

Хотите быстро и вкусно накормить детей или приготовить полезное угощение к чаю? Запеканка из творога и моркови — идеальный выбор! Простое приготовление, сытный вкус и возможность регулировать количество сахара делают это блюдо незаменимым на вашей кухне.
Ингредиенты (на 4 порции):
Для запеканки:
Как приготовить
1. Подготовка ингредиентов
Помойте и очистите морковь, просейте муку. Подготовьте миски, терку и форму для запекания (15х20 см).
2. Творожная масса
Выложите творог в миску, добавьте яйца и 2 ст. л. сахара. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте ванилин и снова перемешайте.
3. Добавление муки
Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно мешая. Масса должна получиться мягкой и вязкой.
4. Морковная смесь
Натрите морковь на мелкой терке, добавьте оставшиеся 3 ст. л. сахара и тщательно перемешайте.
5. Формирование слоев
Смажьте форму сливочным маслом. Выложите 1/3 творожной массы, равномерно распределите половину моркови, затем слой творога, оставшуюся морковь и завершающий слой творожной массы.
6. Запекание
Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте запеканку 30-40 минут до золотистой корочки. Остудите до теплого состояния, нарежьте порциями.
7. Подача
Полейте запеканку карамельным сиропом и украсьте миндалем. Подавайте с чаем.
Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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