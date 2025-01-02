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Ленивая запеканка из пюре и фарша: просто и вкусно

2:43
Еда

Пюре с фаршем, приготовленное в духовке, — это упрощённый вариант традиционных зраз. Вместо лепки котлет достаточно приготовить запеканку, а затем разрезать её на порции. Это сытное и вкусное блюдо не требует гарнира, ведь картофель уже входит в его состав. А в дополнение подайте свежие или маринованные овощи, чтобы сделать трапезу ещё вкуснее.

запеканка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
запеканка

Ингредиенты (на 4 порции):

Для запеканки:

  • Свиной фарш — 300 г
  • Говяжий фарш — 300 г
  • Картофель — 3 шт. (360 г)
  • Репчатый лук — 3 шт. (240 г)
  • Куриные яйца — 2 шт. (120 г)
  • Томатная паста — 2 ст. л. (60 г)
  • Растительное масло — 2 ст. л. (34 г)
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Для подачи:
  • Зелёный лук — по желанию
  • Салатные листья — по желанию
  • Помидоры черри — по желанию

Как приготовить

1. Подготовка ингредиентов

Разморозьте фарш (если требуется). Вымойте и очистите картофель и лук. Подготовьте форму для запекания, толкушку или миксер для пюре.

2. Варка картофеля

Нарежьте картофель крупными кусками, залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите до мягкости (около 20 минут).

3. Приготовление начинки

Пока варится картофель, мелко нарежьте лук. Обжарьте его на сковороде с растительным маслом до мягкости. Затем добавьте фарш, разбейте комочки и жарьте, пока мясо не изменит цвет. Посолите, поперчите, добавьте томатную пасту и перемешайте. Снимите начинку с огня и дайте остыть.

4. Приготовление пюре

Слейте воду из картофеля, оставив примерно стакан отвара. Разомните картофель толкушкой, подливая отвар до нужной густоты. Остудите пюре, добавьте яйца и тщательно перемешайте.

5. Формирование запеканки

  • Застелите форму для запекания пергаментом.
  • Выложите половину пюре на дно и разровняйте.
  • Сверху разместите слой фарша.
  • Покройте его оставшимся пюре.

6. Выпекание

Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте блюдо около 20 минут, пока верхний слой слегка не зарумянится.

7. Подача

Нарежьте запеканку порциями и подайте с зеленью и свежими овощами, например, салатными листьями или помидорами черри.

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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