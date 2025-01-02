Ленивая запеканка из пюре и фарша: просто и вкусно

Пюре с фаршем, приготовленное в духовке, — это упрощённый вариант традиционных зраз. Вместо лепки котлет достаточно приготовить запеканку, а затем разрезать её на порции. Это сытное и вкусное блюдо не требует гарнира, ведь картофель уже входит в его состав. А в дополнение подайте свежие или маринованные овощи, чтобы сделать трапезу ещё вкуснее.
Ингредиенты (на 4 порции):
Для запеканки:
Как приготовить
1. Подготовка ингредиентов
Разморозьте фарш (если требуется). Вымойте и очистите картофель и лук. Подготовьте форму для запекания, толкушку или миксер для пюре.
2. Варка картофеля
Нарежьте картофель крупными кусками, залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите до мягкости (около 20 минут).
3. Приготовление начинки
Пока варится картофель, мелко нарежьте лук. Обжарьте его на сковороде с растительным маслом до мягкости. Затем добавьте фарш, разбейте комочки и жарьте, пока мясо не изменит цвет. Посолите, поперчите, добавьте томатную пасту и перемешайте. Снимите начинку с огня и дайте остыть.
4. Приготовление пюре
Слейте воду из картофеля, оставив примерно стакан отвара. Разомните картофель толкушкой, подливая отвар до нужной густоты. Остудите пюре, добавьте яйца и тщательно перемешайте.
5. Формирование запеканки
6. Выпекание
Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте блюдо около 20 минут, пока верхний слой слегка не зарумянится.
7. Подача
Нарежьте запеканку порциями и подайте с зеленью и свежими овощами, например, салатными листьями или помидорами черри.
Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде.
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