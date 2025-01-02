Ленивая запеканка из пюре и фарша: просто и вкусно

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Пюре с фаршем, приготовленное в духовке, — это упрощённый вариант традиционных зраз. Вместо лепки котлет достаточно приготовить запеканку, а затем разрезать её на порции. Это сытное и вкусное блюдо не требует гарнира, ведь картофель уже входит в его состав. А в дополнение подайте свежие или маринованные овощи, чтобы сделать трапезу ещё вкуснее.

Фото: Freepik by Designed by Freepik запеканка

Ингредиенты (на 4 порции):

Для запеканки:

Свиной фарш — 300 г

Говяжий фарш — 300 г

Картофель — 3 шт. (360 г)

Репчатый лук — 3 шт. (240 г)

Куриные яйца — 2 шт. (120 г)

Томатная паста — 2 ст. л. (60 г)

Растительное масло — 2 ст. л. (34 г)

Соль, чёрный перец — по вкусу

Для подачи:

Зелёный лук — по желанию

Салатные листья — по желанию

Помидоры черри — по желанию

Как приготовить

1. Подготовка ингредиентов

Разморозьте фарш (если требуется). Вымойте и очистите картофель и лук. Подготовьте форму для запекания, толкушку или миксер для пюре.

2. Варка картофеля

Нарежьте картофель крупными кусками, залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите до мягкости (около 20 минут).

3. Приготовление начинки

Пока варится картофель, мелко нарежьте лук. Обжарьте его на сковороде с растительным маслом до мягкости. Затем добавьте фарш, разбейте комочки и жарьте, пока мясо не изменит цвет. Посолите, поперчите, добавьте томатную пасту и перемешайте. Снимите начинку с огня и дайте остыть.

4. Приготовление пюре

Слейте воду из картофеля, оставив примерно стакан отвара. Разомните картофель толкушкой, подливая отвар до нужной густоты. Остудите пюре, добавьте яйца и тщательно перемешайте.

5. Формирование запеканки

Застелите форму для запекания пергаментом.

Выложите половину пюре на дно и разровняйте.

Сверху разместите слой фарша.

Покройте его оставшимся пюре.

6. Выпекание

Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте блюдо около 20 минут, пока верхний слой слегка не зарумянится.

7. Подача

Нарежьте запеканку порциями и подайте с зеленью и свежими овощами, например, салатными листьями или помидорами черри.

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде.

