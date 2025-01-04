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Эти советы по хранению муки удивят даже опытных хозяек

1:43
Еда

Насекомые в муке или крупах — проблема, с которой сталкивались многие. Чаще всего они попадают в продукты ещё на складе или в магазине, но неправильное хранение дома может только усугубить ситуацию. Разберёмся, как предотвратить это и сохранить муку свежей надолго.

Мука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мука

Условия хранения

1. Держите муку отдельно от других бакалейных товаров

Крупы, такие как гречка или рис, могут содержать паразитов, которые быстро расползаются по другим продуктам. Чтобы избежать этого, храните муку в отдельном месте.

2. Используйте герметичные ёмкости

Лучший способ уберечь муку от вредителей — пересыпать её в герметичную посуду с плотно закрывающейся крышкой. Такая ёмкость защитит муку не только от насекомых, но и от высокой влажности, продлевая срок её хранения.

3. Выберите правильное место и температуру

Для хранения муки подойдут следующие варианты:

  • Утеплённый балкон при температуре от +5 до +18 градусов.
  • Холодильник — идеальный вариант для долгого хранения.

Если вы решили хранить муку в холодильнике, обязательно пересыпьте её из бумажного пакета в стеклянную или пластиковую банку с крышкой. Это предотвратит появление сырости и увеличит срок хранения в два раза.

Итог

Правильное хранение муки — это:

  • изоляция от других продуктов;
  • использование герметичной ёмкости;
  • выбор подходящего места и температуры.

Следуя этим советам, вы избежите неприятных сюрпризов и сохраните качество продукта на долгий срок.

Уточнения

Мука́ - пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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