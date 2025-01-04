Эти советы по хранению муки удивят даже опытных хозяек

Насекомые в муке или крупах — проблема, с которой сталкивались многие. Чаще всего они попадают в продукты ещё на складе или в магазине, но неправильное хранение дома может только усугубить ситуацию. Разберёмся, как предотвратить это и сохранить муку свежей надолго.
1. Держите муку отдельно от других бакалейных товаров
Крупы, такие как гречка или рис, могут содержать паразитов, которые быстро расползаются по другим продуктам. Чтобы избежать этого, храните муку в отдельном месте.
2. Используйте герметичные ёмкости
Лучший способ уберечь муку от вредителей — пересыпать её в герметичную посуду с плотно закрывающейся крышкой. Такая ёмкость защитит муку не только от насекомых, но и от высокой влажности, продлевая срок её хранения.
3. Выберите правильное место и температуру
Для хранения муки подойдут следующие варианты:
Если вы решили хранить муку в холодильнике, обязательно пересыпьте её из бумажного пакета в стеклянную или пластиковую банку с крышкой. Это предотвратит появление сырости и увеличит срок хранения в два раза.
Итог
Правильное хранение муки — это:
Следуя этим советам, вы избежите неприятных сюрпризов и сохраните качество продукта на долгий срок.
Мука́ - пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).
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