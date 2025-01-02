Рецепт наваристого сырно-томатного супа

Этот суп готовится очень быстро и легко.
Ингредиенты: 4 картофелины, головка лука, 3-4 помидора, 200 г колбасы, небольшая пачка плавленного сыра, 1 лавровый лист, пучок укропа, соль.
Приготовление:
Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.
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