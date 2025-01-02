Рецепт наваристого сырно-томатного супа

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп готовится очень быстро и легко.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сырно-томатный суп с сырными сэндвичами на гриле

Ингредиенты: 4 картофелины, головка лука, 3-4 помидора, 200 г колбасы, небольшая пачка плавленного сыра, 1 лавровый лист, пучок укропа, соль.

Приготовление:

В кипящую воду добавьте нарезанный кубиками картофель, лавровый лист и соль. Варите около 15 минут. На сковороде обжарьте репчатый лук и помидоры. Добавьте овощи к картофелю и следом нарезанную кубиком колбасу и кусочки плавленного сыра. Всё хорошо перемешайте. В самом конце добавьте укроп и дайте настояться.

Уточнения

Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.

