Невероятно сочные котлеты из горбуши. Попробуйте их приготовить

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Филе горбуши — 300 г. Репчатый лук — 1 шт. Белый хлеб — 2 ломтика. Молоко — 50 г. Растительное масло — 2 ст. л. Соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

1. Промойте и обсушите филе горбуши бумажным полотенцем.

2. Мелко нарежьте лук, а рыбу разделите на кусочки.

3. В блендер поместите рыбу, лук и ломтики хлеба, предварительно смоченные в молоке. Всё перемелите до состояния фарша, затем добавьте специи.

4. Сформируйте небольшие котлетки из полученного фарша и обваляйте их в муке.

5. Обжарьте котлеты с обеих сторон на сковороде с растительным маслом.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котлеты из капусты

В качестве гарнира идеально подойдёт рис. Этот рецепт настолько прост и хорош, что наверняка займёт достойное место среди ваших любимых блюд

Уточнения

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).

