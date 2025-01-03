Невероятно сочные котлеты из горбуши. Попробуйте их приготовить

1. Промойте и обсушите филе горбуши бумажным полотенцем.
2. Мелко нарежьте лук, а рыбу разделите на кусочки.
3. В блендер поместите рыбу, лук и ломтики хлеба, предварительно смоченные в молоке. Всё перемелите до состояния фарша, затем добавьте специи.
4. Сформируйте небольшие котлетки из полученного фарша и обваляйте их в муке.
5. Обжарьте котлеты с обеих сторон на сковороде с растительным маслом.
В качестве гарнира идеально подойдёт рис. Этот рецепт настолько прост и хорош, что наверняка займёт достойное место среди ваших любимых блюд
Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).
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