Чем полезна чечевица и как её правильно приготовить

0:39 Your browser does not support the audio element. Еда

В чечевице содержится много витаминов группы В, магния, цинка, железа, калия, клетчатки и более 25% белка.

Фото: flickr.com by Avid Hills, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

Готовить чечевицу достаточно легко. Тщательно промойте её от загрязнений, добавьте одну щепотку соли, залейте водой и через тридцать минут поставьте на огонь. Варите примерно минут тридцать-сорок, пока она не станет мягкой. Можно добавить кусочек сливочного масла или пару столовых ложек растительного.

Её можно запечь с овощами, добавлять в суп или салат. Использовать как самостоятельный гарнир.

Уточнения

Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.



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