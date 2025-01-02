Чем полезна чечевица и как её правильно приготовить

В чечевице содержится много витаминов группы В, магния, цинка, железа, калия, клетчатки и более 25% белка.
Готовить чечевицу достаточно легко. Тщательно промойте её от загрязнений, добавьте одну щепотку соли, залейте водой и через тридцать минут поставьте на огонь. Варите примерно минут тридцать-сорок, пока она не станет мягкой. Можно добавить кусочек сливочного масла или пару столовых ложек растительного.
Её можно запечь с овощами, добавлять в суп или салат. Использовать как самостоятельный гарнир.
Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.
Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.
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