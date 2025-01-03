Отличное дополнение к любому мясу! Приготовьте томатный соус с чесноком и кинзой

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Томатный соус с чесноком и кинзой станет отличным дополнением к любому мясному блюду. Он готовится быстро и имеет насыщенный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томатный соус

Приготовление

Для его создания потребуется стакан томатной пасты, 150 мл воды, пять зубчиков чеснока, полпучка свежей кинзы, столовая ложка сахара, соль, паприка и молотый перец по вкусу.

Сначала смешивают томатную пасту с водой до консистенции сметаны. Затем эту смесь нагревают на плите, непрерывно помешивая. Когда масса закипит, ее снимают с огня и дают остыть. После этого переливают в блендер, добавляют нарезанную кинзу, чеснок, соль, сахар и специи. Все ингредиенты тщательно перемешиваются до однородного состояния.

Этот соус придаст мясу особую пикантность и сделает блюдо еще более аппетитным.

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов. Подаётся к самым разнообразным блюдам: выпечке, овощным, мясным, рыбным.

