Отличное дополнение к любому мясу! Приготовьте томатный соус с чесноком и кинзой

Томатный соус с чесноком и кинзой станет отличным дополнением к любому мясному блюду. Он готовится быстро и имеет насыщенный вкус.
Для его создания потребуется стакан томатной пасты, 150 мл воды, пять зубчиков чеснока, полпучка свежей кинзы, столовая ложка сахара, соль, паприка и молотый перец по вкусу.
Сначала смешивают томатную пасту с водой до консистенции сметаны. Затем эту смесь нагревают на плите, непрерывно помешивая. Когда масса закипит, ее снимают с огня и дают остыть. После этого переливают в блендер, добавляют нарезанную кинзу, чеснок, соль, сахар и специи. Все ингредиенты тщательно перемешиваются до однородного состояния.
Этот соус придаст мясу особую пикантность и сделает блюдо еще более аппетитным.
Томатный соус — овощной соус на основе томатов. Подаётся к самым разнообразным блюдам: выпечке, овощным, мясным, рыбным.
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