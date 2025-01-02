Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стоит сажать подсолнухи на грядки с огурцами? Вот все преимущества
Самая старая олимпийская чемпионка в мире умерла в 103 года
Население Земли увеличилось: точную цифру назвали в ООН
Быть бодрым и высыпаться после Нового года помогут эти лайфхаки
На Марсе собираются установить прямую демократию
Овечкин уступил Кросби первое место в списке лучших игроков XXI века
Хотите густые волосы? Секреты, которые работают даже зимой
Новый пивной тренд среди женщин: ванны для продления молодости
Бюджетный ремонт автомобиля — экономия, которая выйдет вам боком

Часто рвутся блины? Вот как нужно готовить тесто

1:08
Еда

Блины часто рвутся из-за неправильного приготовления теста. Одна из основных причин — слишком жидкая консистенция теста. Чтобы исправить это, нужно добавить больше муки и хорошо перемешать. Идеальная плотность теста должна напоминать жидкую сметану.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Другая возможная проблема — отсутствие куриных яиц, которые придают тесту эластичность. Если у вас нет яиц под рукой, можно использовать заменители.

Хозяйкам также следует помнить о температуре ингредиентов. Холодное молоко может ухудшить качество теста, поэтому лучше использовать теплое молоко или кефир для замеса.

Помимо этого, важно следить за количеством масла и сахара в тесте. Избыток этих компонентов может привести к тому, что блины будут рваться. Также необходимо выбирать качественную муку с достаточным содержанием клейковины, чтобы избежать проблем при выпечке.

Таким образом, соблюдение всех этих рекомендаций поможет приготовить вкусные и красивые блины, которые порадуют всю семью.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Шоу-бизнес
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола Аудио 
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника Аудио 
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Еда и рецепты
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Последние материалы
Все заводы остановили из-за отсутствия энергоресурсов в Приднестровье
Всё, что вы должны знать о животных из приютов
Топ-5 бесполезных тренажеров в спортзале
Пугачёва предстала перед поклонниками в шляпе с чёрной вуалью
Печень как новенькая после праздников: советы врача
Макароны на ужин: риск для сна и фигуры
Мойте машину зимой правильно: пять простых шагов для идеального результата
Праздничный салат с авокадо и мандаринами: простой рецепт
Эта неожиданная причина может привести к развитию мигрени
Депрессия после Нового года? Этот план поможет с ней справиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.