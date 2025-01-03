Секрет вкусного завтрака — домашний творожный сыр

Кисломолочные продукты не только полезны для здоровья, но и широко используются в кулинарии. Одним из самых универсальных продуктов считается творожный сыр. Он прекрасно подходит как для простых бутербродов, так и для изысканной выпечки.
Хотите попробовать приготовить творожный сыр своими руками? Это проще, чем кажется!
Что понадобится:
Как приготовить:
Заморозка
Выберите кефир в мягкой упаковке (пакете). Поместите его прямо в упаковке в морозильник.
Подготовка массы
Через 8-10 часов кефир застынет. Разрежьте пакет ножом и выложите замороженный кефир в дуршлаг, застеленный марлей.
Процесс процеживания
Поставьте дуршлаг на кастрюлю, чтобы собирать сыворотку. Затем поместите конструкцию в холодильник на 6-8 часов.
Финальный этап
Когда процесс завершится, переложите получившийся творожный сыр из марли в контейнер с крышкой. Готовый продукт можно хранить в холодильнике до 5 дней.
Сыворотку, кстати, не стоит выбрасывать — её можно использовать для выпечки или напитков.
Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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