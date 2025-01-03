Торт за 40 минут: рецепт, который спасёт ваш вечер

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт торта из печенья, бананов и грецких орехов подойдёт всем, кто хочет приготовить необычный десерт без сложностей. Домашние торты всегда вкуснее покупных: вы точно знаете, из чего они сделаны, а процесс их создания становится настоящим семейным приключением. В приготовлении могут участвовать даже дети — это не только весело, но и гордость за результат.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Шоколадный торт

Ингредиенты (на 4 порции)

Для основы:

Печенье "Топлёное молоко" — 800 г

Бананы — 5 шт. (750 г)

Сметана 15% — 800 г

Какао-порошок — 6 ст. л. (150 г)

Грецкие орехи — 500 г

Сахар — 9 ст. л. (225 г)

Для украшения:

Молочный шоколад — 90 г

Сливки 15% — 60 г

Молоко — 3 ст. л. (60 г)

Сахар — 1 ст. л. (25 г)

Грецкие орехи — 90 г

Как готовить

Подготовка продуктов

Измельчите орехи и печенье в блендере или с помощью скалки. Бананы нарежьте кружочками. Глубокую миску застелите пищевой плёнкой, а шоколад поломайте на кусочки.

Приготовление основы

Взбейте сметану с какао и сахаром. Смешайте её с измельчённым печеньем, разделив массу на три равные части.

Сборка торта

В миску выкладывайте слоями: смесь печенья, бананы, орехи. Повторите последовательность ещё раз, завершив слоем печенья со сметанным кремом. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 3 часа.

Украшение

На маленьком огне растопите шоколад со сливками, молоком и сахаром, помешивая до однородности. Достаньте торт, переверните его на блюдо и удалите плёнку. Покройте глазурью и украсьте орехами.

Подача

Готовый десерт можно дополнить свежими ягодами, цветной посыпкой или мармеладом. Идеально подойдут горячий шоколад, какао или чай.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

