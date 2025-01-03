Торт за 40 минут: рецепт, который спасёт ваш вечер

Этот рецепт торта из печенья, бананов и грецких орехов подойдёт всем, кто хочет приготовить необычный десерт без сложностей. Домашние торты всегда вкуснее покупных: вы точно знаете, из чего они сделаны, а процесс их создания становится настоящим семейным приключением. В приготовлении могут участвовать даже дети — это не только весело, но и гордость за результат.
Ингредиенты (на 4 порции)
Для основы:
Как готовить
Подготовка продуктов
Измельчите орехи и печенье в блендере или с помощью скалки. Бананы нарежьте кружочками. Глубокую миску застелите пищевой плёнкой, а шоколад поломайте на кусочки.
Приготовление основы
Взбейте сметану с какао и сахаром. Смешайте её с измельчённым печеньем, разделив массу на три равные части.
Сборка торта
В миску выкладывайте слоями: смесь печенья, бананы, орехи. Повторите последовательность ещё раз, завершив слоем печенья со сметанным кремом. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 3 часа.
Украшение
На маленьком огне растопите шоколад со сливками, молоком и сахаром, помешивая до однородности. Достаньте торт, переверните его на блюдо и удалите плёнку. Покройте глазурью и украсьте орехами.
Подача
Готовый десерт можно дополнить свежими ягодами, цветной посыпкой или мармеладом. Идеально подойдут горячий шоколад, какао или чай.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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