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Торт за 40 минут: рецепт, который спасёт ваш вечер

2:16
Еда

Этот рецепт торта из печенья, бананов и грецких орехов подойдёт всем, кто хочет приготовить необычный десерт без сложностей. Домашние торты всегда вкуснее покупных: вы точно знаете, из чего они сделаны, а процесс их создания становится настоящим семейным приключением. В приготовлении могут участвовать даже дети — это не только весело, но и гордость за результат.

Шоколадный торт
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Шоколадный торт

Ингредиенты (на 4 порции)

Для основы:

  • Печенье "Топлёное молоко" — 800 г
  • Бананы — 5 шт. (750 г)
  • Сметана 15% — 800 г
  • Какао-порошок — 6 ст. л. (150 г)
  • Грецкие орехи — 500 г
  • Сахар — 9 ст. л. (225 г)
  • Для украшения:
  • Молочный шоколад — 90 г
  • Сливки 15% — 60 г
  • Молоко — 3 ст. л. (60 г)
  • Сахар — 1 ст. л. (25 г)
  • Грецкие орехи — 90 г

Как готовить

Подготовка продуктов

Измельчите орехи и печенье в блендере или с помощью скалки. Бананы нарежьте кружочками. Глубокую миску застелите пищевой плёнкой, а шоколад поломайте на кусочки.

Приготовление основы

Взбейте сметану с какао и сахаром. Смешайте её с измельчённым печеньем, разделив массу на три равные части.

Сборка торта

В миску выкладывайте слоями: смесь печенья, бананы, орехи. Повторите последовательность ещё раз, завершив слоем печенья со сметанным кремом. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 3 часа.

Украшение

На маленьком огне растопите шоколад со сливками, молоком и сахаром, помешивая до однородности. Достаньте торт, переверните его на блюдо и удалите плёнку. Покройте глазурью и украсьте орехами.

Подача

Готовый десерт можно дополнить свежими ягодами, цветной посыпкой или мармеладом. Идеально подойдут горячий шоколад, какао или чай.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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