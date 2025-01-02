Этот вкусный продукт улучшит пищеварение и укрепит иммунитет

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста — это не только традиционное блюдо, но и настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Её любят за насыщенный вкус и удивительную пользу для здоровья. Однако важно помнить, что даже такой полезный продукт требует разумного подхода.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Cavolo salato

Чем полезна квашеная капуста

Этот продукт является богатым источником витамина C, который укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи. Помимо этого, в квашеной капусте содержатся вещества, способствующие:

улучшению пищеварения

поддержке здоровья сердца и сосудов

нормализации работы щитовидной железы

укреплению почек и надпочечников

Однако полезные свойства не означают, что капусту можно есть без ограничений.

Сколько можно съедать в день

Максимальная допустимая порция — 200 граммов в сутки. Превышение этой нормы может привести к избыточной нагрузке на желудочно-кишечный тракт и проблемам с пищеварением. Всё хорошо в меру, особенно если речь идёт о продукте с высокой кислотностью.

Как правильно употреблять квашеную капусту

Чтобы получить максимум пользы, важно сочетать её с правильными продуктами. Квашеная капуста отлично дополняет мясные блюда, усиливая их питательную ценность. Также она идеально сочетается с печенью, что делает её незаменимым гарниром для тех, кто заботится о здоровье.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

