Морковный пирог с кремом: простой рецепт для уютного чаепития

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковный пирог - это не только вкусно, но и полезно. Вы будете удивлены, насколько просто и быстро его приготовить, а результат превзойдет все ожидания.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Апельсиновый пирог

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 100 г.

Морковь — 200 г.

Грецкие орехи — 100 г.

Мука — 200 г.

Разрыхлитель — 10 г.

Сливочное масло — 80 г.

Приготовление:

Очистите морковь от кожуры и натрите на мелкой терке. Переложите в глубокую миску. Добавьте к моркови яйца, сахар, муку, разрыхлитель и измельченные орехи. Растопите сливочное масло и влейте его в тесто. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке в течение 40 минут. Проверьте готовность шпажкой или зубочисткой. Крем для украшения: смешайте творожный сыр с сахарной пудрой. Разрежьте остывший пирог на три части. Смажьте каждый корж кремом. Украсьте верхушку остатками крема.

Приятного аппетита!

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом.

