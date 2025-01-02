Морковный пирог с кремом: простой рецепт для уютного чаепития
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Морковный пирог - это не только вкусно, но и полезно. Вы будете удивлены, насколько просто и быстро его приготовить, а результат превзойдет все ожидания.
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Апельсиновый пирог
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 100 г.
- Морковь — 200 г.
- Грецкие орехи — 100 г.
- Мука — 200 г.
- Разрыхлитель — 10 г.
- Сливочное масло — 80 г.
Приготовление:
- Очистите морковь от кожуры и натрите на мелкой терке. Переложите в глубокую миску.
- Добавьте к моркови яйца, сахар, муку, разрыхлитель и измельченные орехи.
- Растопите сливочное масло и влейте его в тесто.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке в течение 40 минут.
- Проверьте готовность шпажкой или зубочисткой.
- Крем для украшения: смешайте творожный сыр с сахарной пудрой. Разрежьте остывший пирог на три части. Смажьте каждый корж кремом. Украсьте верхушку остатками крема.
Приятного аппетита!
Уточнения
Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру