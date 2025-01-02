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Морковный пирог с кремом: простой рецепт для уютного чаепития

1:09
Еда

Морковный пирог - это не только вкусно, но и полезно. Вы будете удивлены, насколько просто и быстро его приготовить, а результат превзойдет все ожидания.

Апельсиновый пирог
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Апельсиновый пирог

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 100 г.
  • Морковь — 200 г.
  • Грецкие орехи — 100 г.
  • Мука — 200 г.
  • Разрыхлитель — 10 г.
  • Сливочное масло — 80 г.

Приготовление:

  1. Очистите морковь от кожуры и натрите на мелкой терке. Переложите в глубокую миску.
  2. Добавьте к моркови яйца, сахар, муку, разрыхлитель и измельченные орехи.
  3. Растопите сливочное масло и влейте его в тесто.
  4. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке в течение 40 минут.
  5. Проверьте готовность шпажкой или зубочисткой.
  6. Крем для украшения: смешайте творожный сыр с сахарной пудрой. Разрежьте остывший пирог на три части. Смажьте каждый корж кремом. Украсьте верхушку остатками крема.

Приятного аппетита!

Уточнения

Морковный торт — торт, содержащий морковь, смешанную с тестом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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