Горячая еда: почему она опасна для вашего холодильника и продуктов

Многие знают, что горячую кастрюлю или сковородку нельзя ставить в холодильник. Но задумывались ли вы, что именно происходит, если нарушить это правило?
Горячая еда повышает температуру внутри холодильника. В результате компрессору приходится работать в усиленном режиме, чтобы восстановить заданные значения. Это может привести к нескольким последствиям:
Кроме того, горячая еда провоцирует образование конденсата. Капли воды оседают на продуктах и стенках холодильника, увеличивая влажность. Из-за этого продукты портятся быстрее, а их качество ухудшается.
Размещение горячей еды в холодильнике создает идеальные условия для размножения бактерий. Температура в пределах 30-40 градусов считается оптимальной для их активности. Даже после того как еда остынет, она может быть небезопасной для употребления.
Конденсат также влияет на текстуру блюд: хрустящие продукты становятся мягкими, а супы и соусы теряют свою консистенцию, превращаясь в водянистую массу.
И самое важное: из-за конденсата и повышенной влажности продукты портятся быстрее, а их срок хранения значительно сокращается.
Чтобы сохранить качество продуктов и продлить срок службы техники, всегда дайте еде остыть до комнатной температуры перед тем, как отправить её в холодильник.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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