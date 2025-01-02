Что сделать с остатками оливье: два рецепта для вкусной утилизации

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда праздничный стол уже пустует, а в холодильнике остаются недоеденные блюда, не стоит доедать их "назло пропаже". Вместо этого можно дать остаткам вторую жизнь — и сделать это вкусно и креативно.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат Оливье 03

Запеканка из оливье

Превратите салат в сытное блюдо! Вот что нужно сделать:

Переложите остатки оливье в форму для запекания

Посыпьте его тертым сыром

Запеките в духовке при 200 градусах в течение 15 минут

На выходе вы получите нежное сочетание овощей, мяса и яиц с аппетитной корочкой.

Домашняя пицца

Раскатайте тесто

Равномерно распределите салат в качестве начинки

После выпекания получится необычное, но вкусное и экономное угощение.

Важные правила хранения

Оливье — это не только вкусно, но и скоропортящеся. Вот что нужно знать:

Незаправленный салат можно хранить до 18 часов в холодильнике. Заправленный уменьшает срок хранения до 12 часов. Если в составе есть консервированный горошек и вареные яйца, максимальный срок — 6 часов.

Эти правила помогут избежать пищевых отравлений и сохранят ваше здоровье.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

