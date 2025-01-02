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Что сделать с остатками оливье: два рецепта для вкусной утилизации

1:16
Еда

Когда праздничный стол уже пустует, а в холодильнике остаются недоеденные блюда, не стоит доедать их "назло пропаже". Вместо этого можно дать остаткам вторую жизнь — и сделать это вкусно и креативно.

Салат Оливье 03
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Оливье 03

Запеканка из оливье

Превратите салат в сытное блюдо! Вот что нужно сделать:

  • Переложите остатки оливье в форму для запекания
  • Посыпьте его тертым сыром
  • Запеките в духовке при 200 градусах в течение 15 минут

На выходе вы получите нежное сочетание овощей, мяса и яиц с аппетитной корочкой.

Домашняя пицца

  • Раскатайте тесто
  • Равномерно распределите салат в качестве начинки

После выпекания получится необычное, но вкусное и экономное угощение.

Важные правила хранения

Оливье — это не только вкусно, но и скоропортящеся. Вот что нужно знать:

  1. Незаправленный салат можно хранить до 18 часов в холодильнике.
  2. Заправленный уменьшает срок хранения до 12 часов.
  3. Если в составе есть консервированный горошек и вареные яйца, максимальный срок — 6 часов.

Эти правила помогут избежать пищевых отравлений и сохранят ваше здоровье.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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