Что сделать с остатками оливье: два рецепта для вкусной утилизации

Когда праздничный стол уже пустует, а в холодильнике остаются недоеденные блюда, не стоит доедать их "назло пропаже". Вместо этого можно дать остаткам вторую жизнь — и сделать это вкусно и креативно.
Превратите салат в сытное блюдо! Вот что нужно сделать:
На выходе вы получите нежное сочетание овощей, мяса и яиц с аппетитной корочкой.
После выпекания получится необычное, но вкусное и экономное угощение.
Оливье — это не только вкусно, но и скоропортящеся. Вот что нужно знать:
Эти правила помогут избежать пищевых отравлений и сохранят ваше здоровье.
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.