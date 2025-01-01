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Сырники, которые всегда удаются: секрет пышности раскрыт

1:51
Еда

Можно ли удивить родных простыми сырниками? Безусловно, если они будут по-настоящему пышными и с неожиданным вкусом. Обычные рецепты иногда подводят, но есть один секретный способ добиться идеального результата.

Сирники
Фото: commons.wikimedia.org by Изначально этот файл был загружен участником, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сирники

Почему стоит попробовать что-то новое

Многие привыкли добавлять в тесто для сырников манку или крахмал. Однако, чтобы добиться особой текстуры, стоит немного поэкспериментировать. Как насчёт того, чтобы включить в рецепт картофель? Этот удивительный ингредиент делает сырники не только пышными, но и придаёт им необычный вкус.

Рецепт сырников с картошкой

Для приготовления вам понадобятся:

  • картофель — 500 г
  • творог — 400 г
  • яйца — 2 шт
  • мука — 2 ст. л
  • растительное масло
  • соль — по вкусу

Этапы приготовления:

Картофельное пюре

Используйте остатки готового пюре или сварите свежий картофель и разомните его привычным способом. Дождитесь, пока масса остынет.

Творог и яйца

В отдельной миске смешайте творог и яйца до однородности.
Соединяем ингредиенты
Добавьте картофельное пюре к творожной массе, перемешайте. Затем всыпьте муку, посолите и замесите тесто.

Формируем сырники

Сформируйте небольшие лепёшки и обжаривайте их на разогретой сковороде с растительным маслом. Жарьте под крышкой на среднем огне около 5 минут с одной стороны. Затем переверните и готовьте ещё 3-4 минуты.

Подача

Готовые сырники можно подать со сметаной, топлёным маслом или даже любимым вареньем. Удивительный вкус и пышная текстура блюда точно порадуют ваших близких. Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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