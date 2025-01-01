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Добавьте это в куриный фарш: результат превзойдёт ожидания

1:34
Еда

Куриные котлеты можно сделать по-настоящему сочными и нежными, добавив… яблоки. Да-да, этот неожиданный ингредиент придаёт блюду яркий вкус и мягкость, превращая его в настоящий кулинарный шедевр.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Почему яблоки

Фруктовая добавка делает текстуру котлет более лёгкой, а вкус — насыщенным. Благодаря этому котлеты буквально тают во рту, удивляя гостей и домочадцев.

Как правильно использовать яблоки

Подготовка ингредиентов:

  1. Возьмите два яблока, очистите их от кожуры и натрите на тёрке
  2. Отложите массу в сторону
  3. Очистите одну луковицу и нарежьте её мелкими кубиками

Обжарка:

  1. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  2. Выложите нарезанный лук и слегка обжарьте его. Через пару минут добавьте тёртые яблоки.
  3. Тушите смесь до готовности лука.

Приготовление фарша:

  1. В глубокой миске соедините 600 граммов куриного фарша, яблочно-луковую смесь, два измельчённых зубчика чеснока, одно сырое яйцо, соль и молотый перец.
  2. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Формирование и обжарка:

  1. Сформируйте котлеты в виде небольших "шайбочек".
  2. Обваляйте их в кукурузной муке и обжарьте на сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

Готово! Эти котлеты порадуют вас не только вкусом, но и удивят простотой приготовления. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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