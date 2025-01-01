Добавьте это в куриный фарш: результат превзойдёт ожидания

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные котлеты можно сделать по-настоящему сочными и нежными, добавив… яблоки. Да-да, этот неожиданный ингредиент придаёт блюду яркий вкус и мягкость, превращая его в настоящий кулинарный шедевр.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Почему яблоки

Фруктовая добавка делает текстуру котлет более лёгкой, а вкус — насыщенным. Благодаря этому котлеты буквально тают во рту, удивляя гостей и домочадцев.

Как правильно использовать яблоки

Подготовка ингредиентов:

Возьмите два яблока, очистите их от кожуры и натрите на тёрке Отложите массу в сторону Очистите одну луковицу и нарежьте её мелкими кубиками

Обжарка:

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите нарезанный лук и слегка обжарьте его. Через пару минут добавьте тёртые яблоки. Тушите смесь до готовности лука.

Приготовление фарша:

В глубокой миске соедините 600 граммов куриного фарша, яблочно-луковую смесь, два измельчённых зубчика чеснока, одно сырое яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Формирование и обжарка:

Сформируйте котлеты в виде небольших "шайбочек". Обваляйте их в кукурузной муке и обжарьте на сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

Готово! Эти котлеты порадуют вас не только вкусом, но и удивят простотой приготовления. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

