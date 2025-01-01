Добавьте это в куриный фарш: результат превзойдёт ожидания

Куриные котлеты можно сделать по-настоящему сочными и нежными, добавив… яблоки. Да-да, этот неожиданный ингредиент придаёт блюду яркий вкус и мягкость, превращая его в настоящий кулинарный шедевр.
Фруктовая добавка делает текстуру котлет более лёгкой, а вкус — насыщенным. Благодаря этому котлеты буквально тают во рту, удивляя гостей и домочадцев.
Готово! Эти котлеты порадуют вас не только вкусом, но и удивят простотой приготовления. Приятного аппетита!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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