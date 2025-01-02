Кулинарный шедевр на скорую руку: салат с курицей и ананасами

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Создание вкусного салата не требует много времени и усилий. Всего три простых ингредиента, идеально дополняющих друг друга, могут стать основой для настоящего кулинарного шедевра, который порадует всех гостей и сэкономит ваше время у плиты. Вместо того чтобы проводить часы на кухне, насладитесь моментом и почувствуйте себя королевой!

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с ананасом и курицей

Ингредиенты:

Куриная грудка или филе бедра — 300 г;

Консервированный ананас — 1 банка;

Твердый сыр — 200 г;

Майонез — 3 ст.л.;

Зелень — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе нужно предварительно отварить в подсоленной воде, затем нарезать кубиками. Ананасы также нарезать кубиками, предварительно слив жидкость из банки. Сыр натереть на средней тёрке. Все ингредиенты смешать в миске, заправить майонезом и, при желании, добавить мелко нарезанную зелень.

Этот простой, но изысканный салат с сочными кусочками куриного филе, сладкими ананасами и тертым сыром станет настоящим украшением вашего стола. Его можно подавать сразу после приготовления или дать настояться в холодильнике, чтобы вкусы лучше раскрылись. Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).



