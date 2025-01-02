Приготовьте диетический несладкий пирог без муки — просто смешайте овсянку и капусту

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Представляем вашему вниманию простой и полезный рецепт капустного пирога, который станет отличным дополнением к вашему рациону. Приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ожидания. К тому же этот пирог можно даже тем, кто на диете!

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пирог с капустой

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Молоко — 150 мл.

Соль — 1 ч. л.

Чёрный перец, сушёный чеснок, орегано — по вкусу.

Овсяные хлопья (крупного помола) — 6 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Капуста белокочанная — 400 г.

Яйцо — 1 шт.

Лёгкий сыр — 50 г.

Приготовление

В глубокой миске смешайте яйца, молоко, соль и выбранные специи. Взбейте все до однородной массы. В яично-молочную смесь всыпьте овсяные хлопья и разрыхлитель. Тщательно перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы хлопья набухли. Мелко нашинкуйте капусту и слегка помните руками. Добавьте капусту в подготовленную основу и тщательно перемешайте. На мелкой тёрке натрите сыр и смешайте его с яичной массой. Выложите смесь из капусты и овсяных хлопьев в форму для выпечки. Сверху равномерно распределите сырный слой. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте пирог на 35 минут. После приготовления дайте ему немного остыть и наслаждайтесь вкусом!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

