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Приготовьте диетический несладкий пирог без муки — просто смешайте овсянку и капусту

1:36
Еда

Представляем вашему вниманию простой и полезный рецепт капустного пирога, который станет отличным дополнением к вашему рациону. Приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ожидания. К тому же этот пирог можно даже тем, кто на диете!

Пирог с капустой
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с капустой

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 150 мл.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Чёрный перец, сушёный чеснок, орегано — по вкусу.
  • Овсяные хлопья (крупного помола) — 6 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Капуста белокочанная — 400 г.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лёгкий сыр — 50 г.

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте яйца, молоко, соль и выбранные специи. Взбейте все до однородной массы.
  2. В яично-молочную смесь всыпьте овсяные хлопья и разрыхлитель. Тщательно перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы хлопья набухли.
  3. Мелко нашинкуйте капусту и слегка помните руками. Добавьте капусту в подготовленную основу и тщательно перемешайте.
  4. На мелкой тёрке натрите сыр и смешайте его с яичной массой.
  5. Выложите смесь из капусты и овсяных хлопьев в форму для выпечки. Сверху равномерно распределите сырный слой.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте пирог на 35 минут. После приготовления дайте ему немного остыть и наслаждайтесь вкусом!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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