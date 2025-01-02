Приготовьте диетический несладкий пирог без муки — просто смешайте овсянку и капусту

Представляем вашему вниманию простой и полезный рецепт капустного пирога, который станет отличным дополнением к вашему рациону. Приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ожидания. К тому же этот пирог можно даже тем, кто на диете!
Ингредиенты:
Приготовление
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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