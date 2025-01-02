Лёгкий салат с краснокочанной капустой: вкусно и полезно

Красная капуста — ценный продукт для поддержания здоровья пищеварительной системы. Она особенно полезна для людей с язвами и гастритом, а также помогает регулировать уровень эстрогена и сахара в крови. Врач-диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом простого, но очень полезного салата с этим овощем в своём Telegram-канале.
По словам специалиста, краснокочанная капуста отличается от белокочанной не только цветом. Этот яркий овощ содержит мощные антиоксиданты, которые способствуют выведению токсинов и солей тяжелых металлов из организма.
Для приготовления лёгкого и полезного салата вам понадобятся:
Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.
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