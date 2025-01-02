Лёгкий салат с краснокочанной капустой: вкусно и полезно

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Красная капуста — ценный продукт для поддержания здоровья пищеварительной системы. Она особенно полезна для людей с язвами и гастритом, а также помогает регулировать уровень эстрогена и сахара в крови. Врач-диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом простого, но очень полезного салата с этим овощем в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by AimeeJustice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ краснокочанная капуста

По словам специалиста, краснокочанная капуста отличается от белокочанной не только цветом. Этот яркий овощ содержит мощные антиоксиданты, которые способствуют выведению токсинов и солей тяжелых металлов из организма.

Для приготовления лёгкого и полезного салата вам понадобятся:

300 г красной капусты,

3 варёных яйца,

50 г тёртого сыра,

70 г сметаны,

соль по вкусу.

Капусту следует нашинковать, слегка помять руками, чтобы она пустила сок, и смешать её с тёртым сыром. Яйца нарежьте кубиками и переложите к капусте. Затем посолите по вкусу, добавьте сметану и как следует перемешайте.

Уточнения

Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.

