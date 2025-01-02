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Лёгкий салат с краснокочанной капустой: вкусно и полезно

1:08
Еда

Красная капуста — ценный продукт для поддержания здоровья пищеварительной системы. Она особенно полезна для людей с язвами и гастритом, а также помогает регулировать уровень эстрогена и сахара в крови. Врач-диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом простого, но очень полезного салата с этим овощем в своём Telegram-канале.

краснокочанная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by AimeeJustice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
краснокочанная капуста

По словам специалиста, краснокочанная капуста отличается от белокочанной не только цветом. Этот яркий овощ содержит мощные антиоксиданты, которые способствуют выведению токсинов и солей тяжелых металлов из организма.

Для приготовления лёгкого и полезного салата вам понадобятся:

  • 300 г красной капусты,
  • 3 варёных яйца,
  • 50 г тёртого сыра,
  • 70 г сметаны,
  • соль по вкусу.
  1. Капусту следует нашинковать, слегка помять руками, чтобы она пустила сок, и смешать её с тёртым сыром.
  2. Яйца нарежьте кубиками и переложите к капусте.
  3. Затем посолите по вкусу, добавьте сметану и как следует перемешайте.

Уточнения

Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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