Тунец под шубой — новый взгляд на любимую Шубу

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Селёдка под шубой — традиционный новогодний салат, который может надоесть. Однако существует множество вариаций этого блюда, и одна из них — замена сельди на тунца. Предлагаем попробовать такой рецепт, который подарит вам новый вкусовой опыт.

Фото: flickr.com by kuratowa_1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 150 г;

Картофель — 3 средних клубня;

Яйца — 3 шт.;

Морковь — 2 шт.;

Твердый сыр — 100 г;

Майонез.

Приготовление:

Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Затем очистите их и натрите на терке: картофель и морковь — на крупной, яйца — на мелкой. Слейте жидкость из банки с тунцом и разомните рыбу вилкой. Натрите сыр на терке. Теперь приступайте к формированию слоев:

Картофель;

Тунец;

Яйца;

Морковь.

Каждый слой промазывайте майонезом.

Украсьте салат тертым сыром и уберите в холодильник. Рекомендуется дать блюду настояться 2–3 часа перед подачей.

Уточнения

Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombridae).



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

