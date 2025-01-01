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Тунец под шубой — новый взгляд на любимую Шубу

1:05
Еда

Селёдка под шубой — традиционный новогодний салат, который может надоесть. Однако существует множество вариаций этого блюда, и одна из них — замена сельди на тунца. Предлагаем попробовать такой рецепт, который подарит вам новый вкусовой опыт.

Салат
Фото: flickr.com by kuratowa_1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец — 150 г;
  • Картофель — 3 средних клубня;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Твердый сыр — 100 г;
  • Майонез.

Приготовление:

  1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Затем очистите их и натрите на терке: картофель и морковь — на крупной, яйца — на мелкой.
  2. Слейте жидкость из банки с тунцом и разомните рыбу вилкой.
  3. Натрите сыр на терке.
  4. Теперь приступайте к формированию слоев:
  • Картофель;
  • Тунец;
  • Яйца;
  • Морковь.
  • Каждый слой промазывайте майонезом.

Украсьте салат тертым сыром и уберите в холодильник. Рекомендуется дать блюду настояться 2–3 часа перед подачей.

Уточнения

Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombridae).

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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