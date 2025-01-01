Тунец под шубой — новый взгляд на любимую Шубу

Селёдка под шубой — традиционный новогодний салат, который может надоесть. Однако существует множество вариаций этого блюда, и одна из них — замена сельди на тунца. Предлагаем попробовать такой рецепт, который подарит вам новый вкусовой опыт.
Ингредиенты:
Приготовление:
Украсьте салат тертым сыром и уберите в холодильник. Рекомендуется дать блюду настояться 2–3 часа перед подачей.
Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombridae).
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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