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Куриные котлеты с яблоками: неожиданный, но вкусный рецепт

1:51
Еда

Хотите придать привычным куриным котлетам новый вкус? Попробуйте добавить в фарш яблоки! Этот неожиданный ингредиент делает блюдо сочным, нежным и аппетитным. Котлеты буквально тают во рту, оставляя приятное послевкусие.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Как правильно добавить яблоки в фарш

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 1 луковица
  • 600 г куриного фарша
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 яйцо
  • Кукурузная мука для панировки
  • Соль и молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

Подготовьте яблоки.

Очистите два яблока от кожуры и натрите их на тёрке. Полученную яблочную массу пока отложите.

Приготовьте луково-яблочную смесь.

Нарежьте луковицу и обжарьте её на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Через 2-3 минуты добавьте натёртые яблоки и продолжайте термическую обработку до готовности лука.

Смешайте ингредиенты.

В глубокой ёмкости соедините куриный фарш, луково-яблочную смесь и два измельчённых зубчика чеснока. Добавьте яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.

Сформируйте котлеты.

Скатайте фарш в шарики и придайте им форму "шайбочек". Обваляйте каждую котлету в кукурузной муке.

Обжарьте котлеты.

На разогретой сковороде обжарьте котлеты с двух сторон до образования золотистой корочки.

Почему стоит попробовать

Добавление яблок делает куриные котлеты невероятно сочными, а их вкус — ярким и запоминающимся. Попробуйте этот рецепт, и он наверняка станет любимым в вашей семье.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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