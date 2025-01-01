Куриные котлеты с яблоками: неожиданный, но вкусный рецепт

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите придать привычным куриным котлетам новый вкус? Попробуйте добавить в фарш яблоки! Этот неожиданный ингредиент делает блюдо сочным, нежным и аппетитным. Котлеты буквально тают во рту, оставляя приятное послевкусие.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Как правильно добавить яблоки в фарш

Ингредиенты:

2 яблока

1 луковица

600 г куриного фарша

2 зубчика чеснока

1 яйцо

Кукурузная мука для панировки

Соль и молотый перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

Подготовьте яблоки.

Очистите два яблока от кожуры и натрите их на тёрке. Полученную яблочную массу пока отложите.

Приготовьте луково-яблочную смесь.

Нарежьте луковицу и обжарьте её на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Через 2-3 минуты добавьте натёртые яблоки и продолжайте термическую обработку до готовности лука.

Смешайте ингредиенты.

В глубокой ёмкости соедините куриный фарш, луково-яблочную смесь и два измельчённых зубчика чеснока. Добавьте яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.

Сформируйте котлеты.

Скатайте фарш в шарики и придайте им форму "шайбочек". Обваляйте каждую котлету в кукурузной муке.

Обжарьте котлеты.

На разогретой сковороде обжарьте котлеты с двух сторон до образования золотистой корочки.

Почему стоит попробовать

Добавление яблок делает куриные котлеты невероятно сочными, а их вкус — ярким и запоминающимся. Попробуйте этот рецепт, и он наверняка станет любимым в вашей семье.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

