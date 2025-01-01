Куриные котлеты с яблоками: неожиданный, но вкусный рецепт

Хотите придать привычным куриным котлетам новый вкус? Попробуйте добавить в фарш яблоки! Этот неожиданный ингредиент делает блюдо сочным, нежным и аппетитным. Котлеты буквально тают во рту, оставляя приятное послевкусие.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Подготовьте яблоки.
Очистите два яблока от кожуры и натрите их на тёрке. Полученную яблочную массу пока отложите.
Приготовьте луково-яблочную смесь.
Нарежьте луковицу и обжарьте её на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Через 2-3 минуты добавьте натёртые яблоки и продолжайте термическую обработку до готовности лука.
Смешайте ингредиенты.
В глубокой ёмкости соедините куриный фарш, луково-яблочную смесь и два измельчённых зубчика чеснока. Добавьте яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.
Сформируйте котлеты.
Скатайте фарш в шарики и придайте им форму "шайбочек". Обваляйте каждую котлету в кукурузной муке.
Обжарьте котлеты.
На разогретой сковороде обжарьте котлеты с двух сторон до образования золотистой корочки.
Добавление яблок делает куриные котлеты невероятно сочными, а их вкус — ярким и запоминающимся. Попробуйте этот рецепт, и он наверняка станет любимым в вашей семье.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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