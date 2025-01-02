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Как правильно и долго хранить имбирь? Узнайте эти 2 способа

1:04
Еда

Как очистить имбирь

Имбирь — универсальная пряность, которую добавляют в различные блюда, напитки и смузи. Однако многие избегают использования имбиря из-за сложностей при чистке. Есть простое решение этой проблемы: вместо ножа воспользуйтесь чайной ложкой из тонкого металла. Она поможет аккуратно удалить кожицу, включая труднодоступные участки.

имбирь
Фото: pxhere
имбирь

Как хранить имбирь

После очистки имбирь можно надолго сохранить свежим. Для этого положите его в банку и залейте холодной кипячёной водой. Некоторые предпочитают заменять воду белым вином или водкой. Банку следует поставить в холодильник, а воду менять раз в неделю. Имбирную воду затем можно использовать для приготовления различных напитков.

Также можно хранить неочищенный имбирный корень в воде, но тогда нужно следить за её состоянием и периодически менять. Такой способ позволяет сохранять имбирь до двух-трёх месяцев без потери полезных качеств.

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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