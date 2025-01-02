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Быстрая закуска с сельдью: удивите гостей за 10 минут

1:26
Еда

Эта закуска станет настоящим украшением вашего стола, будь то Новый год, семейный ужин или праздничное мероприятие. Готовится она быстро и просто, а вкус приятно удивит ваших гостей.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Необходимые ингредиенты:

  • 3-4 яйца (варёные вкрутую);
  • 1 филе слабосолёной сельди;
  • Чёрный хлеб (или любой другой);
  • Свежая зелень (лук, укроп);
  • Майонез (по вкусу);
  • Чёрный молотый перец (по желанию).

Этапы приготовления

Подготовка хлеба

Нарежьте хлеб небольшими кусочками и обжарьте до золотистой корочки. Это можно сделать на сухой сковороде, в духовке, на гриле или просто воспользуйтесь тостером.

Приготовление начинки

Натрите варёные яйца на тёрке, добавьте измельчённый лук и укроп. Заправьте смесь майонезом и слегка приправьте чёрным перцем. Не добавляйте соль, так как сельдь уже солёная.

Сборка закуски

Намажьте на каждый кусочек хлеба яичную смесь. Сверху выложите тонкие ломтики слабосолёной сельди.

Украшение

Украсьте готовую закуску веточками зелени. Подавать можно сразу — красиво и вкусно!

Этот рецепт подойдёт для любого случая и порадует как домашних, так и гостей. Простые ингредиенты и минимальные усилия делают эту закуску настоящим хитом.

Уточнения

Заку́ска - небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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