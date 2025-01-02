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Тесто для пиццы, которое всегда получается: пошаговый рецепт

2:11
Еда

Пицца — это не просто блюдо, это символ итальянской культуры и гастрономического искусства, покоривший сердца миллионов по всему миру. Вкус и текстура этого лакомства зависят от основы — теста. Хотите приготовить пиццу, как в лучших пиццериях Италии? Вот проверенный рецепт идеального теста.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Необходимые ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 175 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Тёплая вода — 125 мл
  • Сухие дрожжи — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Этапы приготовления:

Подготовка муки

Просейте муку через сито, чтобы обогатить её кислородом и добиться нежной текстуры. В глубокой миске соедините муку, соль и сухие дрожжи.

Добавление жидкости

Влейте тёплую воду и оливковое масло. Замешивайте тесто вручную или с помощью тестомесительной машины в течение 3-5 минут. Должна получиться гладкая и эластичная масса.

Подъем теста

Переложите тесто в миску, смажьте его оливковым маслом, чтобы избежать образования корочки. Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте на 40-60 минут. Тесто должно увеличиться в объёме примерно вдвое.

Обминка и раскатка

После подъёма аккуратно обомните тесто, чтобы выпустить воздух, и месите ещё несколько минут до однородной текстуры. На присыпанном мукой столе раскатайте тесто в круг диаметром 30-35 см. Периодически переворачивайте и посыпайте мукой, чтобы оно не прилипало.

Формирование основы

Переложите тесто на противень с пергаментной бумагой. Сформируйте бортик, защипнув края на 1-2 см. Теперь основа для пиццы готова — добавляйте начинку на свой вкус: томатный соус, сыр, овощи, мясо, морепродукты или колбасу.

Этот рецепт — ваша возможность создать настоящую итальянскую пиццу, которая удивит своим вкусом и простотой приготовления.

Уточнения

Те́сто - полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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