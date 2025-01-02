Как превратить новогодние салаты в новые блюда

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

После праздников часто остаётся много еды, и возникает вопрос, что с ней делать. Доедать блюда "чтобы не пропало" — не лучший вариант. Вместо этого можно превратить остатки в новые и вкусные угощения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Салат оливье

Запеканка из салата

Оставшийся салат можно легко превратить в запеканку. Для этого выложите его в форму для запекания, посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Через 15 минут вы получите аппетитное блюдо с интересным сочетанием овощей, мяса и яиц.

Пицца из остатков

Из оливье можно приготовить необычную пиццу. Раскатайте тесто, выложите на него остатки салата, добавьте немного сыра или соуса по вкусу и запекайте. Это простой и экономный способ использовать праздничные блюда, создавая новое угощение.

Сроки хранения салатов

Важно помнить, что большинство салатов, включая оливье, относятся к скоропортящимся продуктам. Даже в холодильнике незаправленные блюда можно хранить не более 18 часов. Если салат заправлен, срок хранения сокращается до 12 часов. Особую осторожность стоит проявить с блюдами, в состав которых входят консервированный горошек или варёные яйца, например, в оливье. Его срок хранения составляет всего 6 часов.

Игнорирование этих правил может привести к пищевому отравлению, поэтому остатки нужно использовать как можно скорее или выбросить.

Переработка еды после праздников — это не только способ избежать отходов, но и возможность проявить кулинарное творчество.

Уточнения

Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

