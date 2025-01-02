Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Элегантность вне времени: модные советы для женщин за 50
Эту часть тела часто игнорируют в душе, а зря: последствия могут быть серьёзными
Космический рассвет: как зажигались первые звёзды
Утечка данных VW: какие угрозы она несёт для владельцев
Прогноз курса рубля на начало 2025 года: что ждать от российской валюты?
Декабрист в вашем доме: советы по уходу для зимнего цветения
Сахар в косметике и еде: как он влияет на вашу красоту
Эти признаки говорят о том, что ваша кошка счастлива рядом с вами
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал

Как превратить новогодние салаты в новые блюда

1:46
Еда

После праздников часто остаётся много еды, и возникает вопрос, что с ней делать. Доедать блюда "чтобы не пропало" — не лучший вариант. Вместо этого можно превратить остатки в новые и вкусные угощения.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Запеканка из салата

Оставшийся салат можно легко превратить в запеканку. Для этого выложите его в форму для запекания, посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Через 15 минут вы получите аппетитное блюдо с интересным сочетанием овощей, мяса и яиц.

Пицца из остатков

Из оливье можно приготовить необычную пиццу. Раскатайте тесто, выложите на него остатки салата, добавьте немного сыра или соуса по вкусу и запекайте. Это простой и экономный способ использовать праздничные блюда, создавая новое угощение.

Сроки хранения салатов

Важно помнить, что большинство салатов, включая оливье, относятся к скоропортящимся продуктам. Даже в холодильнике незаправленные блюда можно хранить не более 18 часов. Если салат заправлен, срок хранения сокращается до 12 часов. Особую осторожность стоит проявить с блюдами, в состав которых входят консервированный горошек или варёные яйца, например, в оливье. Его срок хранения составляет всего 6 часов.

Игнорирование этих правил может привести к пищевому отравлению, поэтому остатки нужно использовать как можно скорее или выбросить.

Переработка еды после праздников — это не только способ избежать отходов, но и возможность проявить кулинарное творчество.

Уточнения

Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Домашние животные
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных Аудио 
Растворимый кофе станет намного вкуснее, если вы его приготовите таким образом
Еда и рецепты
Растворимый кофе станет намного вкуснее, если вы его приготовите таким образом Аудио 
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Последние материалы
Как превратить новогодние салаты в новые блюда
Элегантность вне времени: модные советы для женщин за 50
Эту часть тела часто игнорируют в душе, а зря: последствия могут быть серьёзными
Космический рассвет: как зажигались первые звёзды
Утечка данных VW: какие угрозы она несёт для владельцев
Прогноз курса рубля на начало 2025 года: что ждать от российской валюты?
Декабрист в вашем доме: советы по уходу для зимнего цветения
Сахар в косметике и еде: как он влияет на вашу красоту
Эти признаки говорят о том, что ваша кошка счастлива рядом с вами
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.