Идеальные сочетания хумуса! Откройте для себя новые вкусы

Хумус и свежие овощи составляют фантастическое сочетание. Вы можете обмакнуть в хумус хрустящие и красочные овощи, такие как морковь, ломтики огурца, помидоры черри, палочки сельдерея или полоски болгарского перца. Это полезная и сытная закуска.
Вы можете намазать хумус на лаваш и добавить различные начинки, такие как курица на гриле, фалафель, жареные овощи или даже посыпать сыром фета. Сверните его в рулет.
Если вы поклонник чипсов, попробуйте сочетать хумус с чипсами из лаваша, чипсами из тортильи или даже овощными чипсами.
Хумус и оливки — классический средиземноморский дуэт. Соленый вкус оливок прекрасно сочетается с мягким и ореховым вкусом хумуса. Подавайте их вместе в качестве пикантной закуски.
Хотя это не так распространено, некоторые люди наслаждаются сладким и соленым контрастом хумуса с фруктами. Дольки яблока или винограда могут быть удивительно вкусными, если их обмакнуть в хумус.
Хумус также может служить вкусным соусом к мясу на гриле. Будь то курица, говядина или баранина, хумус можно использовать в качестве гарнира или начинки.
Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.
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Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.