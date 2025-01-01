Идеальные сочетания хумуса! Откройте для себя новые вкусы

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощи

Хумус и свежие овощи составляют фантастическое сочетание. Вы можете обмакнуть в хумус хрустящие и красочные овощи, такие как морковь, ломтики огурца, помидоры черри, палочки сельдерея или полоски болгарского перца. Это полезная и сытная закуска.

Фото: flickr.com by Parkerman & Christie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пита с артишоковым хумусом и бараниной

Лаваш

Вы можете намазать хумус на лаваш и добавить различные начинки, такие как курица на гриле, фалафель, жареные овощи или даже посыпать сыром фета. Сверните его в рулет.

Чипсы

Если вы поклонник чипсов, попробуйте сочетать хумус с чипсами из лаваша, чипсами из тортильи или даже овощными чипсами.

Оливки

Хумус и оливки — классический средиземноморский дуэт. Соленый вкус оливок прекрасно сочетается с мягким и ореховым вкусом хумуса. Подавайте их вместе в качестве пикантной закуски.

Фрукты

Хотя это не так распространено, некоторые люди наслаждаются сладким и соленым контрастом хумуса с фруктами. Дольки яблока или винограда могут быть удивительно вкусными, если их обмакнуть в хумус.

Мясо на гриле

Хумус также может служить вкусным соусом к мясу на гриле. Будь то курица, говядина или баранина, хумус можно использовать в качестве гарнира или начинки.

Уточнения

Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص‎) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.



