Рецепт новогоднего коктейля с мороженым

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Коктейль готовится очень быстро.

Фото: flickr.com by shiraga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шарики мороженого

Ингредиенты: 500 г мороженого пломбир, 125 мл рома, 250 мл шампанского, лёд, мята.

Процесс приготовления:

Кубики льда измельчите до ледяной крошки при помощи блендера.

На дно невысокого, но широкого бокала положите ледяную крошку.

В каждый бокал добавьте по 2 шарика пломбира и полейте ромом.

Аккуратно влейте шампанское. Оно должно окружать пломбир со всех сторон.

Украсьте веточкой мяты.

Коктейль подавайте сразу же как приготовите, и обязательно добавьте соломинку.

Уточнения

Ром (англ. rum, исп. ron, фр. rhum) — крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путём сбраживания и перегонки побочных продуктов сахарно-тростникового производства, таких как патока и тростниковый сироп.



Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.

