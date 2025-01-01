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Рецепт новогоднего коктейля с мороженым

0:40
Еда

Коктейль готовится очень быстро.

Шарики мороженого
Фото: flickr.com by shiraga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шарики мороженого

Ингредиенты: 500 г мороженого пломбир, 125 мл рома, 250 мл шампанского, лёд, мята.

Процесс приготовления:

  • Кубики льда измельчите до ледяной крошки при помощи блендера.
  • На дно невысокого, но широкого бокала положите ледяную крошку.
  • В каждый бокал добавьте по 2 шарика пломбира и полейте ромом.
  • Аккуратно влейте шампанское. Оно должно окружать пломбир со всех сторон.
  • Украсьте веточкой мяты.
  • Коктейль подавайте сразу же как приготовите, и обязательно добавьте соломинку.

Уточнения

Ром (англ. rum, исп. ron, фр. rhum) — крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путём сбраживания и перегонки побочных продуктов сахарно-тростникового производства, таких как патока и тростниковый сироп.

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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