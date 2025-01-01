Забытый рецепт стройного тела: овсяный квас возвращается

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Почему современные диеты не работают

Большинство людей пытается похудеть, придерживаясь модных диет, но статистика неумолима: в 90% случаев результаты не оправдывают ожиданий. Причины самые разные — от индивидуальных особенностей организма до банального несоблюдения правил. Но стоит ли идти по этому пути?

Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квас в графине

Наши предки, например, не знали о диетах, зато оставили нам в наследство удивительный секрет. Это не таблетки и не сложные методики, а напиток, который помогает сбросить лишний вес, улучшает обмен веществ и при этом невероятно вкусен.

Чудо-квас: рецепт из прошлого

Наши предки употребляли овсяный квас, и не зря он пользовался такой популярностью. Ученые выяснили, что этот напиток обладает "волшебными" свойствами: он ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса, даже если вы не меняете привычный рацион.

Регулярное употребление овсяного кваса в течение двух недель улучшает пищеварение, помогает избавиться от лишних килограммов и дает ощутимый прилив энергии. А через месяц, глядя в зеркало, вы будете приятно удивлены!

Как приготовить овсяный квас

Вам понадобится:

500 г овса или овсяных хлопьев

3 ст. ложки сахара

кипяченая вода

Тщательно промойте овес и положите его в трехлитровую банку. Залейте овес кипяченой водой и добавьте сахар, чтобы запустить процесс брожения. Завяжите горлышко банки марлей и оставьте в теплом месте на двое суток. Через 48 часов на поверхности должна появиться пленка — это сигнал, что напиток готов. Готовый квас нужно процедить. Пейте по одному стакану за полчаса до еды.

Эффект, который вы почувствуете

Уже через две недели вы заметите улучшения в самочувствии и увидите первые результаты в похудении. Продолжайте курс, и лишние килограммы будут уходить без изнуряющих диет или отказа от любимой еды.

Уточнения

Квас (бел. , укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.

