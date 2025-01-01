Это рыбное блюдо покорит гостей: вкус, от которого не оторваться

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте пасту с тунцом и зеленым горошком в томатном соусе. Гости будут в восторге, особенно те, кто обожает рыбные блюда. Этот рецепт покоряет своим вкусом и ароматом, а также простотой приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Макароны с соусом

Основные ингредиенты на три порции:

Макароны — 200 г

Консервированный тунец — 130 г

Крупный помидор — 1 шт.

Замороженный зеленый горошек — 60 г

Репчатый лук — 90 г

Растительное масло — 40 мл

Сушеные итальянские травы — 0,5 ч. л.

Петрушка и укроп — по несколько веточек

Черный молотый перец — 1-2 щепотки

Соль — по вкусу

Шаги приготовления:

Достаньте горошек из морозилки, он готов к использованию Слейте жидкость из банки с тунцом Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками

Создание соуса

Разогрейте масло в сковороде, обжаривайте лук на сильном огне 3-4 минуты до прозрачности. Помидор очистите от кожицы (обдайте кипятком, чтобы она легко снялась) и нарежьте кубиками. Добавьте к луку помидоры, тунец и горошек, перемешайте. Обжаривайте смесь на сильном огне 3 минуты. Посолите, добавьте перец и сушеные травы. Готовьте на среднем огне, помешивая, еще 5 минут.

Отваривание макарон

В кипящей воде отварите макароны до готовности, затем слейте воду через дуршлаг.

Финальные штрихи

Переложите макароны в соус, тщательно перемешайте и прогрейте блюдо на маленьком огне еще минуту. Готовую пасту украсьте мелко нарезанными укропом и петрушкой.

Приятный акцент

Сочетание нежного тунца, сладковатого горошка и ароматных трав создаёт невероятно вкусное блюдо, которое легко станет главным хитом вашего праздничного стола.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

