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Это рыбное блюдо покорит гостей: вкус, от которого не оторваться

2:02
Еда

Приготовьте пасту с тунцом и зеленым горошком в томатном соусе. Гости будут в восторге, особенно те, кто обожает рыбные блюда. Этот рецепт покоряет своим вкусом и ароматом, а также простотой приготовления.

Макароны с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макароны с соусом

Основные ингредиенты на три порции:

  • Макароны — 200 г
  • Консервированный тунец — 130 г
  • Крупный помидор — 1 шт.
  • Замороженный зеленый горошек — 60 г
  • Репчатый лук — 90 г
  • Растительное масло — 40 мл
  • Сушеные итальянские травы — 0,5 ч. л.
  • Петрушка и укроп — по несколько веточек
  • Черный молотый перец — 1-2 щепотки
  • Соль — по вкусу

Шаги приготовления:

  1. Достаньте горошек из морозилки, он готов к использованию
  2. Слейте жидкость из банки с тунцом
  3. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками

Создание соуса

  1. Разогрейте масло в сковороде, обжаривайте лук на сильном огне 3-4 минуты до прозрачности.
  2. Помидор очистите от кожицы (обдайте кипятком, чтобы она легко снялась) и нарежьте кубиками.
  3. Добавьте к луку помидоры, тунец и горошек, перемешайте.
  4. Обжаривайте смесь на сильном огне 3 минуты.
  5. Посолите, добавьте перец и сушеные травы. Готовьте на среднем огне, помешивая, еще 5 минут.

Отваривание макарон

В кипящей воде отварите макароны до готовности, затем слейте воду через дуршлаг.

Финальные штрихи

  1. Переложите макароны в соус, тщательно перемешайте и прогрейте блюдо на маленьком огне еще минуту.
  2. Готовую пасту украсьте мелко нарезанными укропом и петрушкой.

Приятный акцент

Сочетание нежного тунца, сладковатого горошка и ароматных трав создаёт невероятно вкусное блюдо, которое легко станет главным хитом вашего праздничного стола.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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