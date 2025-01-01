Это рыбное блюдо покорит гостей: вкус, от которого не оторваться

Приготовьте пасту с тунцом и зеленым горошком в томатном соусе. Гости будут в восторге, особенно те, кто обожает рыбные блюда. Этот рецепт покоряет своим вкусом и ароматом, а также простотой приготовления.
Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макароны с соусом
Основные ингредиенты на три порции:
Макароны — 200 г
Консервированный тунец — 130 г
Крупный помидор — 1 шт.
Замороженный зеленый горошек — 60 г
Репчатый лук — 90 г
Растительное масло — 40 мл
Сушеные итальянские травы — 0,5 ч. л.
Петрушка и укроп — по несколько веточек
Черный молотый перец — 1-2 щепотки
Соль — по вкусу
Шаги приготовления:
Достаньте горошек из морозилки, он готов к использованию
Слейте жидкость из банки с тунцом
Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками
Создание соуса
Разогрейте масло в сковороде, обжаривайте лук на сильном огне 3-4 минуты до прозрачности.
Помидор очистите от кожицы (обдайте кипятком, чтобы она легко снялась) и нарежьте кубиками.
Добавьте к луку помидоры, тунец и горошек, перемешайте.
Обжаривайте смесь на сильном огне 3 минуты.
Посолите, добавьте перец и сушеные травы. Готовьте на среднем огне, помешивая, еще 5 минут.
Отваривание макарон
В кипящей воде отварите макароны до готовности, затем слейте воду через дуршлаг.
Финальные штрихи
Переложите макароны в соус, тщательно перемешайте и прогрейте блюдо на маленьком огне еще минуту.
Готовую пасту украсьте мелко нарезанными укропом и петрушкой.
Приятный акцент
Сочетание нежного тунца, сладковатого горошка и ароматных трав создаёт невероятно вкусное блюдо, которое легко станет главным хитом вашего праздничного стола.
Уточнения
Тунцы́ (латThunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).