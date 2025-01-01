Эти десерты полезны для здоровья: новая эра питания

Стоит ли отказываться от сладкого, если здоровье ставит такие ограничения? Нутрициолог Кандида Айелло доказала, что десерты могут быть не только вкусными, но и полезными.
Кандида Айелло, 60-летняя нутрициолог из Вико-Эквенсе, столкнулась с трудностями, которые изменили её жизнь. После травмы колена она была вынуждена оставить спортивную карьеру, что привело к нарушению пищевого поведения и набору веса до 130 килограммов. Эти испытания вдохновили её на поиск решений, которые помогут не только себе, но и другим людям справляться с подобными проблемами.
Айелло утверждает, что её десерты содержат меньше сахара, чем яблоко. Вместо сахара она использует натуральные подсластители, такие как эритритол, а жиры заменяет инулином, извлечённым из корня цикория.
"Даже моя мама, которая страдает диабетом, ест их каждый день без вреда для здоровья", — делится она.
Её отец, 89-летний мастер-кондитер, стал первым дегустатором новых рецептов.
"Он не отличает мои десерты от тех, что готовил сам", — с гордостью отмечает Кандида.
Айелло включает в рацион своих пациентов не только полезные десерты, но и пиццу.
"Проверка уровня сахара в крови показывает, что он остаётся стабильным или даже снижается", — рассказывает она.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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