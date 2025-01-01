Эти десерты полезны для здоровья: новая эра питания

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Стоит ли отказываться от сладкого, если здоровье ставит такие ограничения? Нутрициолог Кандида Айелло доказала, что десерты могут быть не только вкусными, но и полезными.

Фото: flickr.com by Edsel Little, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мусс с тыквой

От личной трагедии к миссии

Кандида Айелло, 60-летняя нутрициолог из Вико-Эквенсе, столкнулась с трудностями, которые изменили её жизнь. После травмы колена она была вынуждена оставить спортивную карьеру, что привело к нарушению пищевого поведения и набору веса до 130 килограммов. Эти испытания вдохновили её на поиск решений, которые помогут не только себе, но и другим людям справляться с подобными проблемами.

Продукты, которым можно доверять

Айелло утверждает, что её десерты содержат меньше сахара, чем яблоко. Вместо сахара она использует натуральные подсластители, такие как эритритол, а жиры заменяет инулином, извлечённым из корня цикория.

"Даже моя мама, которая страдает диабетом, ест их каждый день без вреда для здоровья", — делится она.

Поддержка семьи

Её отец, 89-летний мастер-кондитер, стал первым дегустатором новых рецептов.

"Он не отличает мои десерты от тех, что готовил сам", — с гордостью отмечает Кандида.

Революция в питании

Айелло включает в рацион своих пациентов не только полезные десерты, но и пиццу.

"Проверка уровня сахара в крови показывает, что он остаётся стабильным или даже снижается", — рассказывает она.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

